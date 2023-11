Kiedy sylwetka jest zgarbiona, głowa wychyla się do przodu, a na karku tworzy się charakterystyczne zgrubienie, mamy do czynienia z wdowim garbem. Częściej dotyka kobiet, ale nie tylko w okresie okołomenopauzalnym, na co wskazywałaby nazwa, lecz także młodych. Mężczyźni również mogą mieć wdowi garb.

Co powoduje wdowi garb?

Początkowo wdowi garb nie daje dotkliwych objawów

Jak leczyć wdowi garb? Wbrew obiegowej opinii wdowi garb nie ma nic wspólnego z garbem kostno-żebrowym. Tworzy go nagromadzona tkanka tłuszczowa, która odkłada się w okolicy karku. Co powoduje wdowi garb? Wdowi garb bywa dziedziczny, częściej rozwija się u osób cierpiących na osteoporozę, a także osób z dużą wadą wzroku, które ciągle się garbią. Przyczyną może być także przyjmowanie nieprawidłowej pozycji ciała, zwłaszcza gdy mamy pracę siedzącą, np. przy komputerze. Reklama Alpaki i lamy mają wspomóc proces rehabilitacji w szpitalu w Kościerzynie i Dzierżążnie Zobacz również U niektórych wdowi garb ma podłoże psychologiczne. Wiązany jest z niską samooceną, która wpływa na to, że opuszczamy ramiona i zamykamy klatkę piersiową (kulimy się w sobie). Albo ze stresem, przez który nie chodzimy wyprostowani. Problem rozwija się latami. Początkowo wdowi garb nie daje dotkliwych objawów Pierwsze symptomy wdowiego garbu: nadmierna tkliwość i wrażliwością na dotyk okolic karku

ból, który promieniuje od szyi po łopatki lub na całą górną część pleców A następnie objawy się nasilają i pojawiają kolejne: częste migreny

zawroty głowy

ograniczona zdolności chwytania i podnoszenia

opuchnięte palce dłoni, zwłaszcza po przebudzeniu

obrzęki i mrowienie dłoni

zgrzytanie zębami

ograniczenia ruchomości szyi W zaawansowanym stadium wdowi garb powoduje: bóle szczęki

utrudnione oddychanie, mówienie i przeżuwanie Jak leczyć wdowi garb? Warto reagować już na pierwsze objawy. Pomoże konsultacja u ortopedy oraz regularna fizjoterapia oparta na obniżeniu nieprawidłowych napięć i rozluźnianiu tkanek. Ważna jest nauka prawidłowej postawy ciała. Pomagają różne formy fizjoterapii - masaż tkanek głębokich, poizometryczna relaksacja mięśni, terapia punktów spustowych itd. Liczy się także aktywność fizyczna. Szczególnie polecane jest pływanie, które angażuje mięśnie całego ciała, a zwłaszcza górnej części tułowia. Warto codziennie wykonywać dwa ćwiczenia: Leżąc na plecach, ręce układamy wzdłuż ciała – dociskamy je mocno do podłoża i przytrzymujemy przez 10 sekund. Rozluźniamy. Przekładamy proste ręce za głowę i ponownie dociskamy do podłoża, przytrzymujemy przez 10 sekund. Powtarzamy 8-10 razy.

Stojąc przy ścianie, prostujemy sylwetkę – głowa, łopatki i pośladki dotykają ściany. Podniesione ręce, zgięte pod kątem prostym w łokciach, ramiona w jednej linii – dociskamy do ściany, jednocześnie ściągając brodę w kierunku szyi, nie odrywamy głowy od ściany. Przytrzymujemy 10 sekund i rozluźniamy. Powtarzamy 10 razy. Uwaga! Praktykowana metoda terapeutyczna to także orteza, czyli dopasowany do konkretnej osoby rodzaj gorsetu ortopedycznego, dzięki któremu zostaje utrwalona prawidłowa postawa . Kamila Szewczyk