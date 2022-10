Zarząd Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie chcąc uatrakcyjnić pobyt w szpitalu oraz wspomóc proces rehabilitacji pacjentów podjął decyzję o organizacji cyklicznych spotkań z zakresu alpako- i lamoterapii, które będą zawierały elementy rehabilitacji, edukacji i integracji. Wizyty zwierząt będą odbywały się w placówce w Dzierżążnie (pow. kartuski) i Kościerzynie.

Prezes szpitala Marzena Mrozek, cytowana na stronie internetowej kościerskiej placówki poinformowała, że alpaki i lamy regularnie od dwóch lat odwiedzają podopiecznych w placówce zamiejscowej w Dzierżążnie. - Widzieliśmy jak znaczący miało to wpływ na proces terapeutyczny zarówno u pacjentów senioralnych jak najmłodszych naszych podopiecznych - tłumaczyła.

Dodała, że każde wizyty wiązały się z ogromną radością pacjentów. - Po konsultacji w zespołach terapeutycznych podjęta została decyzja o cyklicznych spotkaniach z elementami alpako i lamoterapii - podkreśliła.

Rzeczniczka szpitala Marta Lorek w rozmowie z PAP tłumaczyła, że alpaki i lamy będą odwiedzały szpitale co dwa tygodnie. - Alpako- i lamoterapia jest wykorzystywana do poprawy funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej - stwierdziła.

Szpital wskazuje, że ten rodzaj terapii stanowi korzystne uzupełnienie terapii konwencjonalnej w szczególności sprawdza się u osób ze specjalnymi potrzebami w tym: z zaburzeniami lękowymi, problemami emocjonalnymi, depresją, autyzmem, zaburzeniami ruchu, ADHD, nadciśnieniem oraz innymi.

W przypadku dysfunkcji fizycznej puszyste futro sprawia, że bodziec dotykowy może być tak duży, że rozluźniają się skurcze, które często bardzo trudno było otworzyć za pomocą konwencjonalnych metod rehabilitacji lub fizjoterapii.

Alpaki i lamy są zwierzętami z natury spokojnymi i przyjaźnie nastawionymi do otoczenia, również do innych zwierząt. Do pracy z ludźmi są dodatkowo szkolone pod kątem przygotowania do procesu terapeutycznego.

Na swojej stronie szpital informuje, że w trakcie terapii pacjent może zwierzę głaskać, karmić, przytulać, prowadzić na smyczy.

Dodatkowo, wygląd alpak czy lam, ich miękka sierść oraz niewielki wzrost w przypadku alpak, wzmagają u pacjenta zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.