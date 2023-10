Podwyższone ciśnienie tętnicze to problem około 40 proc. dorosłej populacji na całym świecie. Naraża ono ludzi na ryzyko chorób układu krążenia i innych niebezpiecznych schorzeń.

Wcześniejsze badania powiązały rosnącą częstość występowania nadciśnienia ze wzrostem spożycia cukru – fruktozy. Prawdopodobnie podnosi on ciśnienie tętnicze krwi na skutek wielu mechanizmów – w tym wpływając na mikrobiom jelitowy.

Wcześniejsze badania sugerowały, że kilka probiotyków obniża podwyższone ciśnienie tętnicze poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową, ale mechanizm przeciwnadciśnieniowego działania probiotyków nie jest dostatecznie poznany.

Zgromadzone dowody potwierdzają przeciwnadciśnieniowe działanie probiotyków i probiotycznej sfermentowanej żywności, zarówno w eksperymentach in vitro, jak i in vivo – powiedział prof. Jun Li z City University of Hong Kong, którego zespół współpracował przy badaniu z mikrobiologiem Zhihongiem Sunem z Uniwersytetu Rolniczego Mongolii Wewnętrznej. - Wierzyliśmy więc, że spożycie żywności probiotycznej będzie dobrym uzupełnieniem tradycyjnego leczenia nadciśnienia.

W nowym badaniu naukowcy testowali dwa probiotyczne szczepy bakterii na myszach, u których po spożyciu wody zmieszanej z fruktozą rozwinęło się wysokie ciśnienie krwi. Przez 16 tygodni mierzono zwierzętom ciśnienie co cztery tygodnie. Jak się okazało, myszy karmione fruktozą, które otrzymywały którykolwiek z probiotyków (bakterie Bifidobacterium lactis i Lactobacillus rhamnosus), wykazywały znacznie niższe ciśnienie tętnicze w porównaniu do myszy karmionych dietą bogatą we fruktozę i nie dostających probiotyków.

Aby zbadać powiązania między zmienioną mikroflorą jelitową a zmianą ciśnienia krwi naukowcy wykorzystali sekwencjonowanie metagenomiczne typu shotgun. Jak się okazało, dieta bogata we fruktozę u myszy doprowadziła do wzrostu liczby bakterii Bacteroidetes i zmniejszenia liczby Firmicutes. Jednak leczenie probiotykami przywróciło te populacje do stanu występującego w grupie kontrolnej. Ponadto analiza pozwoliła zidentyfikować nowe sygnatury drobnoustrojów powiązane z ciśnieniem: podwyższony poziom bakterii Lawsonia i Pyrolobus oraz obniżony poziom bakterii Alistipes i Alloprevotella powiązano z niższym ciśnieniem tętniczym. Udało się również zidentyfikować związane z bakteriami jelitowymi konkretne mechanizmy mogące mieć wpływ na ciśnienie, jak regulacja skurczu mięśni gładkich naczyń, wpływ na synapsę serotoninergiczną i cholinergiczną, metabolizm lipidów i witamin czy wpływ na syntezę hormonów steroidowych.

Autorzy planują duże badanie kliniczne, aby sprawdzić, czy ochronne działanie probiotyków dotyczy także ludzi. Probiotyki stanowią obiecującą drogę w medycynie prewencyjnej – stwierdził Sun. – Oferując potencjał w zakresie regulacji nadciśnienia i zmiany naszego podejścia do zdrowia układu sercowo-naczyniowego.