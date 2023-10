Naukowcy z Imperial College w Londynie przeprowadzili badanie na reprezentatywnej grupie ponad 250 tys. Brytyjczyków, którzy w ramach programu REACT dobrowolnie raportowali etapy odzyskiwania pełnego zdrowia po przechorowaniu Covid-19 w latach 2020-2022.

Reklama

Przeważająca większość badanych wyzdrowiała po dwóch tygodniach od zachorowania. Ale 7,5 proc. (19 tys. osób) zgłaszało objawy choroby przez kolejne 12 tygodni. Kolejne 5 proc. (13 tys. osób) nie mogło uporać się z long covid nawet po upływie 12 miesięcy.

Najbardziej powszechne symptomy choroby, które towarzyszyły badanym to: przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją i myśleniem, bóle stawów. A także – częściowa lub całkowita utrata smaku i odczuwania zapachów, płytki oddech, ból w klatce piersiowej i problemy z pamięcią.

Reklama

Problemy częściej zgłaszały kobiety niż mężczyźni, ale także dotyczyły one częściej osób, które chorowały w początkowej fazie pandemii. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wystąpienie long covid były choroby współistniejące. Jednocześnie prawdopodobieństwo zmagania się z chorobą dłużej niż 4 tygodnie po zakażeniu było o 88 proc. mniejsze w przypadku zakażenia omicronem niż wcześniejszymi wariantami wirusa.

Naukowcy zauważyli, że osoby cierpiące z powodu long covid częściej miały problemy ze zdrowiem psychicznym i jakość ich życia pogorszyła się.

Badacze podkreślają, że wyniki przeprowadzonego badania są dowodem na to, że Covid-19 ma wciąż istotny wpływ na kondycję całego społeczeństwa. Wyniki badań pokazują, że aż 70 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii chorowało na Covid-19. I choć większość z nich szybko wyzdrowiała, skala zgłoszonych problemów w związku z long covid jest wysoka.

Reklama

Badanie wykazało duże zróżnicowanie objawów występujących u ludzi po przebyciu Covid-19. Chociaż zdobyliśmy cenne informacje na temat grup ryzyka, których objawy choroby utrzymywały się długo, przeprowadzamy szczegółowe wywiady w celu uzyskania dalszych informacji. Chcemy zrozumieć różnicę w doświadczeniach ludzi i ich wpływ na codzienne życie – powiedziała prof. Helen Ward z School of Public Health Imperial College London, cytowana w komunikacie prasowym uczelni. I dodała, że naukowcy planują dalszą obserwację osób zaangażowanych w badanie REACT, aby ocenić szerszy, długoterminowy wpływ pandemii na zdrowie i samopoczucie.

Projekt został sfinansowany przez National Institute for Health and Care Research (NIHR), UK Research and Innovation (UKRI), REACT-GE (Genomics England), REACT-LC (Long COVID) studies oraz Huo Foundation.