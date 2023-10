Choroby reumatologiczne dotyczą układu ruchu. Schorzenia te mają podłoże autoimmunologiczne i zazwyczaj atakują stawy kończyn i kręgosłupa. Przyczyny chorób reumatologicznych nie zawsze są znane jednak jeśli nie są rozpoznane w odpowiednim czasie, mogą wywołać u chorego postępującą niepełnosprawność.

Choroby reumatologiczne - leczenie sanatoryjne

Wśród chorób reumatologicznych znajdują się m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. W ramach profilu reumatologicznego w uzdrowiskach leczone są także artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, przewlekłe zapalenie stawów - postać wielostawowa albo skąpostawowa, układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zespół Reitera, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stany po operacji z przyczyn reumatycznych, choroby metaboliczne z zajęciem stawów takie jak dna moczanowa, polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi i fibromialgia.

Choroby narządu ruchu często powodują bolesność, obrzęk i zapalenia, a uzdrowiskowe leczenie chorób reumatologicznych może przynieść znaczną ulgę w tych dolegliwościach. Uzupełnienie leczenia farmakologicznego o reumatologiczne leczenie sanatoryjne to dobry pomysły dla każdego, kto chce stymulować organizm do walki z chorobą.

Wiele uzdrowisk pozwala łączyć terapię z innymi aktywnościami. Dostępne są m.in. treningi ogólnousprawniające lub wycieczki fakultatywne organizowane w uzdrowiskowych biurach podróży.

Jakie zabiegi na reumatyzm wykonuje się w sanatorium?

W uzdrowiskach reumatologicznych stosuje się szereg zabiegów, w tym m.in. te wykorzystujące lasery biostymulacyjne. Wywołują one drgania atomów w naświetlanych tkankach i komórkach, przez co promień lasera działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Gdzie znajdują się sanatoria reumatologiczne?

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem schorzeń reumatoidalnych to m.in. Cieplice u podnóża Karkonoszy, Duszniki, Kudowa, Polanica, Połczyn i Świeradów położony w otoczeniu Gór Izerskich. W górach popularnym uzdrowiskiem reumatologicznym są także Uzdrowiska Kłodzkie położone w bliskiej okolicy Gór Stołowych.

Cieplice – gorące źródła termalne

Nazwa "cieplica" nawiązuje do "ciepłych źródeł leczniczych" lub „miejscowości leczniczej nad nimi położonej”. Tak jest w przypadku Cieplic Śląskich. Największą atrakcja Cieplic Śląskich są gorące źródła termalne, których temperatura osiąga blisko 90 stopni Celsjusza. To sprawia, że są one najgorętszymi źródłami na terenie Polski. W Cieplicach znajduje się także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, Park Zdrojowy i Park Norweski.

Polanica – miasto uzdrowiskowe w dolinie Bystrzycy

Polanica-Zdrój to miasto uzdrowiskowe położone w dolinie Bystrzycy Dusznickiej u podnóża masywu Piekielnej Góry i po części na zboczach Gór Bystrzyckich w pobliżu Kamiennej Góry. W Polanicy znajduje się m.in. Park Zdrojowy, Kolorowa Fontanna, Letni Tor Saneczkowy Góralka, a także rzeźba Niedźwiedzia Polarnego, Pijalnia Wód Mineralnych, Teatr Zdrojowy i huta szkła Barbara. Wielu spacerowiczów przyciąga także deptak w Polanicy-Zdroju. W pobliżu miasta znajduje się także Park Narodowy Gór Stołowych i Błędne Skały.

Świeradów Zdrój – wieża widokowa, źródełka wody mineralnej i pijalnia wody

Miasto uzdrowiskowe Świeradów Zdrój położone jest w województwie dolnośląskim. Znajduje się tu m.in. niezwykła wieża widokowa Sky Walk,źródełka wody mineralnej, pijalnia wody radoczynnej, a także tarasy i park zdrojowy oraz Czarci Młyn.