Leczenie sanatoryjne dzieci

Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać dzieci od 3. roku życia. W przypadku dzieci do 6 lat na pobyt są kierowane pod opieką rodzica. W czasie turnusu opiekunowie mogą się zmieniać. Starsze dzieci jeżdżą do sanatorium same.

Dzieci korzystają z sanatorium bezpłatnie, z kolei osoba dorosła, która się tam z nimi wybiera, musi opłacić pobyt we własnym zakresie. Dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej mogą wybrać się na turnus w każdym czasie, starsza młodzież może korzystać z leczenia sanatoryjnego tylko w czasie wolnym od zajęć szkolnych (na feriach, wakacjach). Skąd takie rozróżnienie? Otóż lekcje dla młodszych kuracjuszy odbywają się w sanatorium.

Gdzie pojechać do sanatorium z dzieckiem?

Gdzie więc oferowane jest leczenie sanatoryjne dzieci? Sprawdź nasze 3 propozycje.

Sanatorium "Mieszko" w Szczawnie-Zdroju

Na Dolnym Śląsku w uzdrowisku Szczawno-Zdrój dostępne jest sanatorium "Mieszko", które oferuje turnusy dla dzieci. Obiekt ten ma 50 miejsc noclegowych.

Specjalizuje się w leczeniu chorób układu trawienia, dolnych i górnych dróg oddechowych czy nerek i dróg moczowych. Przyjeżdżają tutaj między innymi mali pacjenci z cukrzycą czy otyłością. Kadra składa się nie tylko z personelu medycznego, lecz także nauczycieli oraz wychowawców. Miejsce to dba o to, by dzieci poza zabiegami leczniczymi miały ciekawie zorganizowany czas. Oferowane są tutaj takie zabiegi, jak na przykład masaże podwodne, krioterapia, kąpiele borowinowe i solankowe, masaże klasyczne, inhalacje z soli fizjologicznej czy ultradźwiękowe, lasery czy elektrostymulacja mięśni.

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju

Kudowa-Zdrój to uzdrowisko wchodzące w skład Uzdrowisk Kłodzkich. Na jego obszarze dostępny jest szpital uzdrowiskowy dla dzieci. "Jagusia" położona jest przy Parku Zdrojowym. Do tego miejsca przyjeżdżają głównie dzieci cierpiące na nadwagę lub otyłośćoraz z problemami reumatologicznymi, endokrynologicznymi, schorzeniami narządu ruchu i układu trawienia.

Obiekt uzdrowiskowy "Jagusia" to połączone ze sobą dwa budynki. W jednym znajduje się dobrze wyposażona szkoła, z salą gimnastyczną, pracownią komputerową, świetlicami czy biblioteką oraz jadalnią. Drugi budynek to z kolei miejsce, gdzie sprawowana jest opieka medyczna i zakwaterowanie. Na terenie sanatorium znajduje się boisko, park i plac zabaw.

Sanatorium "Anna – Staś" w Rymanowie-Zdroju

Rymanów-Zdrój to uzdrowiskowa wieś w województwie podkarpackim. Na jego terenie znajduje się sanatorium "Anna – Staś", które oferuje leczenie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Miejsce to znajduje się wśród lasów, na zboczu góry, zapewnia więc odpoczynek od codziennego zgiełku. Turnusy trwają 21 dni.

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu między innymi chorób nerek, dróg moczowych, układu krążenia, dolnych i górnych dróg oddechowych oraz schorzeń reumatoidalnych i ortopedyczno-urazowych. Plan leczenia ustalany jest indywidualnie dla każdego małego pacjenta. Kierowani są oni między innymi na zabiegi fizykoterapii, termoterapii, hydroterapii czy też masaże lecznicze.