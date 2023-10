Choroby neurologiczne, w tym migrena, nerwobóle, padaczka czy porażenie mózgowe kwalifikują się do pobytu w sanatorium. Niektóre miejscowości uzdrowiskowe mają do zaoferowania dużo więcej niż tylko ośrodek sanatoryjny.

Choroby neurologiczne - sanatorium

Choroby układu nerwowego inaczej nazywają się chorobami neurologicznymi. Obejmują one centralny układ nerwowy oraz nerwy i naczynia krwionośne, które odpowiadają za doprowadzanie krwi do mózgu.

Reklama

Do chorób neurologicznych zaliczamy m.in. zapalenie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy zespół Guillain-Barrégo o podłożu autoimmunologicznym. Do chorób neurologicznych należą także zespół Touretta charakteryzujący się tikiem i innymi niekontrolowanymi ruchami oraz powtarzającymi się dźwiękami, a także nerwice – zaburzenia mające często podłoże neurologiczne i objawiające się nadmiernym stresem, lękiem i objawami psychosomatycznymi. Każda z tych chorób wymaga specjalistycznego, zindywidualizowanego leczenia, które warto wesprzeć terapią uzdrowiskową w sanatorium.

Reklama

Reklama

Sanatorium neurologiczne – kto się kwalifikuje?

Do sanatoriów neurologicznych kwalifikują się m.in. osoby po operacjach nowotworów niezłośliwych mózgu, osoby po przebytych zapalaniach ośrodkowego układu nerwowego, po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, porażeniem kończyn czy zaburzeniami układu wegetatywnego.

Jakie schorzenia kwalifikują do pobytu w sanatorium neurologicznym?

W ramach profilu neurologicznego sanatorium leczone są takie schorzenia jak: następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego, choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu, stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego, następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa, a także ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, zespół Guillaina-Barrego, udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy czy utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.

Gdzie znajdują się sanatoria neurologiczne?

Uzdrowiska neurologiczne znajdują się m.in. w takich miejscowościach jak Busko Zdrój, Ciechocinek, Kamień Pomorski, Ustroń, Łeba, Rabka Zdrój i Rymanów Zdrów.

Busko Zdrój – tężnia solankowa, park zdrojowy i wiele tras spacerowych

Busko-Zdrój to malowniczo położone miasto uzdrowiskowe w Polsce w województwie świętokrzyskim. Uchodzi za najcieplejsze i najbardziej słoneczne polskie uzdrowisko ze względu na 1600 słonecznych godzin w roku. Oferuje wiele tras spacerowych, a także basenów, naturalnym kąpielisk i tras do nordic walkingu. Znajduje się tu także park zdrojowy, Muzeum Ziemi Buskiej i tężnia solankowa.

Łeba – plaża, liczne kawiarnie, port morski i Muzeum Bursztynu

Łeba to znana miejscowość wypoczynkowa z portem morskim i kąpieliskami. Plaża, latarnia morska, Muzeum Bursztynu to tylko niektóre atrakcje jakie oferuje. Można także odbyć tu wycieczkę statkiem, zatrzymać się w jednej z przytulnych kawiarni lub restauracji lub odwiedzić Galerię Rzeźby.

Ustroń – malownicze Beskidy i bogata oferta kulturalna

Położony w Beskidach Ustroń to znane uzdrowisko i ośrodek wczasowy oraz wypoczynkowy. Znany jest z pięknych krajobrazów górskich i licznych atrakcji – również dla miłośników kultury i historii. To doskonałe miejsce na spacery. Znajduje się tu m.in. kolej linowa na Czantorię, malownicze jezioro Uznam oraz Park Zdrojowy idealny do relaksu i wypoczynku w otoczeniu zieleni i kwiatów. Ustroń oferuje także szeroką ofertę kulturalną. Odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych, festiwali np. kabaretowy i koncertów.