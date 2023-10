Skąd się biorą wzdęcia?

Wzdęcia najczęściej towarzyszą niestrawności, która wywoływana jest przez niektóre choroby układu pokarmowego, nieprawidłową dietę, spożywanie posiłków w pośpiechu i stres. Powstają w wyniku procesu trawienia i fermentacji, połykanego powietrza w czasie jedzenia lub po wypiciu napoju gazowanego. Od wieków na wzdęcia stosowane są zioła. Napar z niektórych roślin ma działanie regulujące perystaltykę jelit, zwalczające gazy i uczucie wzdęcia, a także oczyszczające nasz organizm z toksyn.

Rozluźniające działanie kopru włoskiego

Koper włoski to zioło, które znane jest z działania pomagającego na wzdęcia. Olejek eteryczny zawarty w koprze pomaga rozluźnić mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i wspomagają produkcję soków trawiennych. Jeśli wzdęcia spowodowane są zatruciem pokarmowym, koper świetnie poradzi sobie z rozrostem niekorzystnych dla nas bakterii. Koper włoski można spożywać jako przyprawę do potraw lub przygotować z niego herbatę. Do przygotowania herbaty potrzebna jest łyżeczka nasion i 250 ml wrzątku. Napar należy parzyć przez około 15 minut i pić trzy razy dziennie.

Regulująca moc mięty

Mięta to zioło, które możemy stosować przy problemach z trawieniem. Działa ona regulująco na nasz układ pokarmowy, a do tego ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Spożywanie mięty w postaci naparu, nalewki, olejku lub wyciągu zmniejsza skurcze i pobudza wydzielanie żółci. Olejek zawarty w mięcie – mentol działa rozkurczająco i wiatropędnie, co przynosi ulgę we wzdęciach. Do przygotowania naparu z mięty można użyć świeżych lub suszonych liści mięty. Wystarczy zalać je wrzątkiem. Po ostudzeniu można pić taki napar do 3 razy dziennie.

Kminek poprawia trawienie

Kminek to znana przyprawa do różnych dań. Okazuje się, że oprócz dodawania smaku i aromatu, ma on także zdrowotne właściwości. W przebiegu dolegliwości ze strony układu pokarmowego pomaga w walce z bakteriami, wirusami i grzybami. Stosowanie kminku korzystnie wpływa na produkcję żółci, co poprawia trawienie. Kminek działa także wiatropędnie. Możemy spożywać go również w postaci naparu. Do jego przygotowania potrzeba łyżeczkę mielonego kminku, który następnie zalewa się 250 ml wrzątku i odstawia na 15 min pod przykryciem. Napar można pić trzy razy dziennie.

Tymianek doda smaku i pomoże na wzdęcia

Tymianek to znana w kuchni przyprawa. Podobnie, jak kminek – ma korzystne działanie na układ pokarmowy. Działa rozkurczająco na mięśnie gładkie brzucha, a co za tym idzie – działa wiatropędnie. Warto dodawać go szczególnie do potraw ciężkostrawnych i wzdymających. Warto go stosować, kiedy wzdęcia są wynikiem zakażenia bakteryjnego, ponieważ wykazuje on również działanie zapobiegające namnażaniu się bakterii.