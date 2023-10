Narząd ruchu jest niezwykle istotny, ponieważ odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu. Odpowiada nie tylko za możliwość poruszania się i utrzymywania postawy ciała, ale także wykonywanie różnych, często podstawowych czynności fizycznych. Dlatego tak ważne jest, dbać o swój układ ruchu, poprawiać jego sprawność i zapobiegać urazom.

Narząd ruchu – co go tworzy?

Narząd ruchu tworzą szkielet i mięśnie. Szkielet budują kości i stawy. W skład narządu ruchu wchodzą także więzadła, stawy i mięśnie tworząc system dźwigni, który umożliwia ruch i zmianę położenia ciała oraz jego części.

Narząd ruchu – jakie schorzenia można leczyć w sanatorium?

Uzdrowiska ortopedyczne zajmują się m.in. leczeniem dny moczanowej, dyskopatii, osteoporozy, rwy kulszowej, a także wad wrodzonych układu kostno-stawowego. Ich profil leczenia obejmuje także rehabilitację pooperacyjną, zapalenie stawów, zwyrodnienia kręgosłupa, a także zwyrodnienie stawów i kości.

Ortopedia i chirurgia urazowa (nazywana także traumatologią) zajmują się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób i urazów narządów ruchu - szkieletu i układu więzadłowo-stawowego, a także uszkodzeń nerwów, mięśni i naczyń.

Mogą to być zespoły pourazowe narządu ruchu, choroba zapalenia kręgosłupa, zapalenia stawów, choroba zwyrodnienieniowa stawów, a także złamania kręgosłupa i kości tułowia, złamania kończyny, stanów pourazowych kości i stawów po złamaniach i zwichnięciach oraz stany pourazowe tkanek miękkich, wady postawy, przewlekłe zapalenie kości, urazy kręgosłupa, hipermobilność.

Które uzdrowiska zajmują się ortopedią?

Choroby ortopedyczno-urazowe można leczyć w sanatoriach, które są położone w wyjątkowych, malowniczych miejscowościach. Ortopedią zajmują się uzdrowiska w takich miejscowościach jak Ciechocinek, Dąbki, Inowrocław, Kołobrzeg, Jelenia Góra, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Muszyna, Polańczyk, Rabka Zdrój, Świnoujście czy Ustroń.

Dąbki – przy szerokiej, piaszczystej plaży

Dąbki to wieś uzdrowiskowa położona w województwie zachodniopomorskim, na Wybrzeżu Słowińskim, nieopodal Darłowa. Oferuje czystą, piaszczystą i szeroką plażę, a także przystań żeglarską. W niedalekiej odległości znajduje się latarnia morska, tramwaj wodny i Zamek Książąt Pomorskich. Do dyspozycji kuracjuszy są także liczne szlaki turystyczne.

Jelenia Góra – u samego podnóża Karkonoszy

Jelenia Góra to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w śródgórskiej Kotlinie Jeleniogórskiej, nad rzeką Bóbr. Jest wspaniałym miejscem wypoczynku nie tylko dla miłośników górskich widoków. Znajdują się tu także liczne zamki, pałace, tamy, jeziora oraz punkty widokowe i interesujące muzea. Do najbardziej znanych zabytków Jeleniej Góry należą wieża widokowa "Grzybek" na Wzgórzu Krzywoustego, Baszta Grodzka i Jeleniogórska Wieża Zamkowa.

Muszyna – wśród licznych odwiertów i rozlewni wód mineralnych

Muszyna to miasto położone w województwie małopolskim, które posiada status miejscowości uzdrowiskowej z licznymi odwiertami i rozlewniami wód mineralnych. Kuracjusze znajdą tu pijalnie wody mineralnej, liczne baseny oraz parki, a także ogrody sensoryczne nazywane Ogrodami Zmysłów. Poza tym będąc w Muszynie warto odwiedzić parki zdrojowe Baszta i Zapopradzie. To też idealne miejsce do spacerów i pieszych wycieczek.