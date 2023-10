Nowe badanie, opublikowane przez naukowców z University of Toronto, wskazuje na bardzo wysoki poziom odporności psychicznej wśród Kanadyjczyków, których aktywność była ograniczona z powodu bólu związanego z zapaleniem stawów. Zdecydowana większość (76 proc.) tych osób nie miała w zeszłym roku żadnych chorób psychicznych, w tym depresji.

Jak wynika z badania, w którym wzięła udział reprezentatywna próba 620 osób, w przypadku ponad połowy (56 proc.) respondentów można było mówić nie tylko o braku zaburzeń psychicznych, ale wręcz o doskonałym zdrowiu psychicznym.

Z samej definicji doskonałego zdrowia psychicznego wynika, że niełatwo je osiągnąć. W ciągu ostatniego miesiąca respondenci musieli prawie codzienne mieć poczucie szczęścia lub zadowolenia z życia oraz wysoki poziom dobrostanu społecznego i psychicznego. Natomiast co najmniej przez pełny poprzedni rok nie mieli uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, myśli samobójczych ani uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Byliśmy bardzo podekscytowani, gdy dowiedzieliśmy się, że większość starszych Kanadyjczyków cierpiących na wyniszczający chroniczny ból spowodowany zapaleniem stawów ma doskonałe zdrowie psychiczne. Odkrycia te niosą pełną nadziei wiadomość dla osób żyjących z powodującym niepełnosprawność bólem i ich rodzin, a także dla klinicystów zajmujących się ich problemami fizycznymi i dotyczącymi zdrowia psychicznego – powiedziała starsza autorka badania, prof. Esme Fuller-Thomson.

Podobnie jak we wcześniejszych badaniach wykazano, że bezsenność jest negatywnie powiązana ze zdrowiem psychicznym. To ważne, aby pracownicy ochrony zdrowia pytali o problemy ze snem, zwłaszcza że przewlekły ból może pogarszać jakość snu – powiedziała współautorka, Denise Marshall. - Wykazano, że wśród osób cierpiących na przewlekły ból terapia behawioralna (CBT) zmniejsza bezsenność. CBT skuteczną i stosunkowo szybką metodą leczenia depresji i lęku w populacji ogólnej, a zwłaszcza u osób z przewlekłym bólem.

Osoby, które miały powiernika znacznie częściej cieszyły się pełnym zdrowiem psychicznym niż osoby, które go nie miały (odpowiednio 60 proc. w porównaniu z 8 proc.). Powiernicy są ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego – zaznaczył współautor Matthew Moses. - Chociaż dokładne mechanizmy, dzięki którym powiernik wspiera zdrowie psychiczne nie są w pełni poznane, doceniamy że zapewnienie wsparcia emocjonalnego może pomóc zwiększyć poczucie własnej wartości i pomóc jednostce złagodzić ogólny stres związany z przewlekłym bólem.

Inne czynniki związane z doskonałym zdrowiem psychicznym w roku poprzedzającym badanie obejmowały brak wcześniejszej historii dużych zaburzeń depresyjnych i/lub uogólnionych zaburzeń lękowych.

Obecne badania odchodzą od podejścia do zdrowia psychicznego osób chorych na zapalenie stawów skupiającego się na deficytach i zamiast tego wykorzystują perspektywę opartą na mocnych stronach, w celu zbadania czynników związanych z odpornością u osób chorych na zapalenie stawów, które doświadczają przewlekłego i upośledzającego bólu – wskazała współautorka Sally Abudiab, która niedawno ukończyła Factor-Inwentash Faculty of Social Work (FIFSW) na University of Toronto.