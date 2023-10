1. Wsza głowowa i łonowa jest taka sama, a nazwa rozróżnia jedynie miejsce, gdzie wszy się zalęgły.

Dorosła wsza głowowa ma 2-3 milimetry długości, a jej jaja przyczepione do włosa około 0,8 milimetra. Wsza łonowa jest nieco mniejsza, bo mierzy zwykle nie więcej niż 2 milimetry i jest często mniej ruchliwa niż głowowa. Wszy łonowe często zdarzają się na rzęsach, poza organizmem człowieka może przeżyć 1-2 dni, zaś wszy głowowe nieco dłużej.

2. Wsza może przeskoczyć z głowy na głowę.

MIT

Wszy ani nie skaczą, ani nie fruwają, za to szybko biegają, bo nawet 20 centymetrów na minutę. Potrzebny jest bezpośredni kontakt z osobą, która ma te pasożyty albo z przedmiotem, na którym one bytują, np. założenie czapki czy przytulenie maskotki, na których są wszy. Wsza łonowa przenosi się w czasie seksu.

3. Jeśli wszy zaatakują długie włosy, lepiej je obciąć na krótko, by się ich skutecznie pozbyć.

MIT

Długie włosy wymagają nieco więcej pracy w trakcie leczenia, ale nie trzeba ich w tym celu obcinać na krótko. Warto natomiast związywać je w trakcie i po leczeniu, aby zmniejszyć ryzyko ponownej infekcji lub zarażania innych z otoczenia.

4. Wszami można zarazić się od psa, kota lub innego zwierzaka domowego.

MIT

Wesz ludzką można złapać wyłącznie od drugiego człowieka, który jest zakażony żywymi pasożytami.

5. Do leczenia wszawicy można wykorzystać wazelinę, tłusty krem albo majonez, smarując nim głowę.

MIT

Osoby, które rozpowszechniają ten mit, tłumaczą, że pod warstwą tłustej mazi wszy się uduszą. Nie ma żadnych danych, że to działa. Poza tym jak chodzić godzinami z majonezem na głowie? Lepiej sięgnąć po skuteczniejsze środki z drogerii lub apteki.

6. Wszy można wybić, stosując prostownicę do włosów.

PRAWDA

Temperatura powyżej 50 st. C zabija wszy i ich jaja. Zastosowanie prostownicy do włosów nastawionej na wyższą temperaturę może pomóc w pozbyciu się wszy, tylko czy możliwe jest tak dokładne zastosowanie sprzętu na każdym potencjalnie zakażonym włosie i to tuż u nasady? Można ten patent stosować wspomagająco, oprócz leczenia środkami z apteki.

7. Żeby pozbyć się wszy np. z pluszaków, warto je zamrozić.

PRAWDA

Niska (podobnie jak wysoka) temperatura niszczy wszy i gnidy. Zabawki lub inne przedmioty, których nie można uprać w wysokiej temperaturze ani wyprasować, można włożyć do zamrażalnika, najlepiej na 48 godzin. Potem należy je dokładnie wytrzepać.

8. Wszy mogą zaatakować rzęsy.

PRAWDA

Są to najczęściej wszy łonowe, rzadziej głowowe. Dzięki swojej budowie, niewielkim gabarytom utrzymują się na rzęsach mimo regularnego mrugania oczami. Dopiero po zaśnięciu żywiciela, gdy oczy są mniej aktywne, wszy przemieszczają się i składają jaja.

Co jeszcze warto wiedzieć o wszach?

Wszy są brudnobiałego koloru. Lubią bytować za uszami, w okolicy ciemieniowej i potylicy – tam najlepiej zacząć ich szukać. Natomiast jaja złożone przez samice są małe i przypominają ziarna soli lub sezamu. Mocno przylegają do włosów, zwykle blisko skóry, przytwierdzone są do włosa łatwo klejącą substancją.

Wszy piją ludzką krew, wpuszczając jednocześnie ślinę, która może powodować swędzenie, a nawet uczulenie. To dlatego na skórze mogą się tworzyć zaczerwienienia, krostki lub tak zwane przeczosy, czyli spowodowane uporczywym swędzeniem drobne ranki i otarcia układające się w linię. Czasem takie ranki ulegają zakażeniu przez bakterie lub grzyby, co może prowadzić do ropnych infekcji.

Aby wykryć wszawicę, konieczne jest znalezienie żywej wszy, a nie tylko gnid, które można pomylić z łupieżem. Pomocne w diagnozie bywa wyczesywanie włosów grzebieniem o gęstych i małych ząbkach.