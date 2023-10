Co to są produkty przetworzone?

Żywność wysoko przetworzona jest bogata w sól, cukier, uwodornione tłuszcze i dodatki. To m.in. fast food'y, słone przekąski takie jak chipsy, krakersy czy paluszki, słodycze i inne wyroby cukiernicze, słodzone płatki śniadaniowe, dosładzany nabiał w postaci np. jogurtów owocowych, a także gotowe do odgrzania w mikrofalówce dania typu instant, zupki chińskie i niektóre rodzaje mięsa takie jak parówki czy paluszki rybne. To także słodzone napoje gazowane i pakowany chleb.

Żywność wysoko przetworzona szkodzi zdrowiu – nie tylko fizycznemu

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA Open Network, żywność wysoko przetworzona może sprzyjać pojawieniu się depresji. Naukowcy przeanalizowali nawyki żywieniowe i stan zdrowia psychicznego ponad 31 tys. kobiet w wieku od 42 do 62 lat. Uczestniczki pochodziły z długoletniej obserwacyjnej grupy badawczej Nurses' Health Study II.

Okazało się, że kobiety, które często jadły najbardziej przetworzoną żywność - dziewięć porcji dziennie - były o 50 proc. bardziej narażone na depresję niż te, które jadły jej najmniej – do czterech porcji dziennie. Badanie wykazało, że szczególnie negatywny wpływ miało spożywanie dużej ilości żywności i napojów zawierających sztuczne słodziki.

To nie pierwsze tego typu badania, które potwierdzają związek wysoko przetworzonej żywności z depresją. Obserwacje i badania na ten temat prowadzi się na całym świecie. W tym przypadku jednak badanie rozpoczęło się w momencie zanim uczestnicy zgłosili jakiekolwiek objawy depresji.

Produkty wysoko przetworzone a zdrowie

Wciąż jednak nie wiadomo jaki czynnik sprawia, że istnieje związek między wysoko przetworzoną żywnością a depresją. Wiele badań wskazuje, że gdy mamy mało energii lub czujemy się przygnębieni częściej sięgamy po produkty typu fast food. Inne z kolei wykazują, że spożywanie pełnowartościowej żywności z odpowiednią ilością witamin i składników odżywczych częściej jest powiązane z dobrym zdrowiem psychicznym.

Wśród hipotez dotyczących wpływu diety wysoko przetworzonej na depresję są m.in. te dotyczące negatywnego wpływu wysoko przetworzonej żywności na jelita, które są z kolei ściśle powiązane z pracą mózgu.