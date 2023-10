Odszkodowanie za błędy medyczne obecnie może być przyznane na prostszych zasadach niż wcześniej. To tzw. szybka ścieżka w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który został uruchomiony we wrześniu. Ile wniosków do tej pory się pojawiło?

Odszkodowania za błędy medyczne - ile wniosków złożono?

Rekompensata za błędy lekarskie - gdzie składać wniosek? Odszkodowania za błędy medyczne - ile wniosków złożono? Od września działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, czyli szybka ścieżka ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku "zdarzenia medycznego" w szpitalach współpracujących z NFZ. Przyjęta przez Sejm ustawa zlikwidowała wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, obecnie o błędach orzekają eksperci działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Reklama I to właśnie do RPP pacjenci (lub ich bliscy w przypadku śmierci chorego) zgłaszają wnioski o odszkodowania. Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść nawet 200 tys. zł. Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, od momentu uruchomienia Funduszu wpłynęło 12 wniosków. - W trzech przypadkach stwierdziliśmy brak podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż dotyczyły one starszych zdarzeń, nieobjętych Funduszem - mówi rzecznik prasowy RPP Jakub Gołąb w rozmowie z serwisem Rynek Zdrowia. - Pozostałe wnioski analizujemy, a w części uzupełniamy też braki formalne. Po zakończeniu tych działań będziemy wydawać postanowienia o wszczęciu postępowania i gromadzić całość niezbędnego materiału dowodowego, w tym dokumentację medyczną oraz wyjaśnienia od szpitala - dodaje. Reklama Rekompensata za błędy lekarskie — nawet 200 tys. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta sytuacja, w której można ubiegać się o rekompensatę to "zdarzenie medyczne - zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albośmierć pacjenta Reklama którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej". Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi w przypadku: zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2 tys. zł do 200 tys. zł,

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2 tys. zł do 200 tys. zł,

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2 tys. zł do 200 tys. zł, śmierci pacjenta – od 20 tys. do 100 tys. zł. Rekompensata za błędy lekarskie - gdzie składać wniosek? Wnioski o rekompensatę za błędy lekarskie należy składać do Rzecznika Praw Pacjenta. Może to zrobić poszkodowany pacjent, w przypadku śmierci chorego świadczenie kompensacyjne przysługuje "krewnemu pierwszego stopnia, niepozostającemu w separacji małżonkowi, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz osobie pozostającej z pacjentem we wspólnym pożyciu". Złożenie wniosku kosztuje 300 zł. Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych działający przy RPP ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie. Adrian Dąbek