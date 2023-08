Hipercholesterolemia to podwyższony cholesterol, który zwiększa ryzyko zaburzeń w układzie krążenia. Początkowo nie daje objawów. Rozpoznaje się ją na podstawie wyników badań krwi. W Polsce dotyka około 60 proc. dorosłych, jednak tylko nieliczni są świadomi swojego stanu zdrowia i stosują odpowiednie leczenie.

Cholesterol to organiczna substancja tłuszczowa (lipidowa), która jest obecna we krwi i wszystkich komórkach człowieka. Uczestniczy w produkcji hormonów płciowych, wytwarzaniu witaminy D i w syntezie kwasów żółciowych. -Cholesterol odgrywa ważną rolę w pracy mózgu. To substancja niezbędna do życia, jednak w nadmiarze jest trucizną - dodał NFZ.

LDL vs HDL. Zły i dobry cholesterol

Cholesterol występuje w dwóch frakcjach. Pierwszą jest LDL (zły cholesterol), który odpowiada za odkładanie się cząsteczek cholesterolu w ścianach tętnic i powoduje miażdżycę, zaburzenia krążenia i zawał serca. Drugą frakcją jest HDL (dobry cholesterol). Działa on ochronnie na ściany naczyń i pełni funkcje przeciwmiażdżycowe.

Wśród czynników ryzyka wystąpienia hipercholesterolemii można wyróżnić uwarunkowania genetyczne, choroby przewlekłe i długotrwałe stosowanie leków, niezdrowe nawyki żywieniowe oraz niską aktywność fizyczną.

Lipidogram (profil lipidowy) to badanie, które określa poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów we krwi. Pozwala ocenić stan gospodarki lipidowej organizmu.

- Kontrolny profil lipidowy można zbadać bezpłatnie u lekarza POZ oraz w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) - przypomniał NFZ. Lista placówek realizujących ten program dostępna jest na stronie Funduszu. Osoby po 40. r.ż. mogą również bezpłatnie oznaczyć profil lipidowy w ramach programu Profilaktyka 40 plus.

Wskazaniem do wykonania badania jest przede wszystkim nadwaga, otyłość, brak aktywności fizycznej, posiadanie w rodzinie osób z chorobami układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby nerek, skłonność genetyczna do podwyższonego cholesterolu, palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu.

Jak zapobiec hipercholesterolemii?

Jak wskazał NFZ, aby zapobiec hipercholesterolemii należy m.in. dbać o aktywność fizyczną każdego dnia, stosować dietę i zdrowe nawyki żywieniowe oraz unikać alkoholu i papierosów. Należy również utrzymywać właściwą masę ciała oraz kontrolować swój poziom cholesterolu.

