Tauryna (kwas 2-aminoetylosulfonowy) to aminokwas, który naturalnie występuje w tkankach ludzkich i zwierzęcych - głównie w mięśniach szkieletowych, sercu, mózgu oraz siatkówce oka. Z powodu budowy chemicznej nie tworzy wiązań peptydowych i nie wchodzi w skład białek, natomiast pełni wiele ważnych funkcji w organizmie.

Chociaż tauryna może być syntetyzowana przez żywe komórki, jej produkcja nie jest zwykle wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Organizm może jednak wykorzystywać taurynę pochodząca z pokarmów – lub podawaną w postaci suplementów.

Tauryna w diecie

Taurynę zawierają przede wszystkim pokarmy pochodzenia zwierzęcego, głównie mięso (zwłaszcza mięso indyka), wątróbka, ryby, skorupiaki czy produkty mleczne (ale nie sery – większość tego aminokwasu pozostaje w serwatce). Dużo tauryny zawierają niektóre napoje energetyczne, jednak nie są one dobrym źródłem tego aminokwasu – zawierają bowiem bardzo dużo cukru oraz inne składniki, których nadmiar może być szkodliwy.

Niewielkie badania kliniczne suplementacji tauryny sugerowały korzyści w chorobach metabolicznych i zapalnych, ale wpływ stężenia tauryny na zdrowie i długowieczność zwierząt pozostawał słabo poznany.

Jak wskazują wyniki nowych badań na kilku modelach zwierzęcych, niedobór tauryny może sprzyjać starzeniu się, zaś jej suplementacja korzystnie wpływa na stan zdrowia i długowieczność.

Odwrócenie związanej z wiekiem utraty tauryny poprzez suplementację poprawiło długość życia przy dobrym stanie zdrowia robaków, gryzoni oraz naczelnych innych niż ludzie. Zdaniem autorów uzasadnia to dalsze badania na ludziach w celu określenia wpływu tauryny na długość życia ludzi, a także potencjalnych zagrożeń związanych z suplementacją.

Parminder Singh z Buck Institute for Research on Aging (USA) i jego międzynarodowi współpracownicy mierzyli stężenie tauryny we krwi w różnym wieku u myszy, małp i ludzi. W przypadku 15-letnich małp stężenie tauryny w surowicy było o 85 proc. niższe niż u 5-letnich. Podobnie poziom tauryny zmniejszył się o ponad 80 proc. w ciągu życia człowieka. Spadek poziomu tauryny zaobserwowano również u starzejących się myszy, a myszy pozbawione głównego transportera tauryny żyły krócej.

Odwrócenie tego spadku poprzez suplementację tauryną zwiększyło medianę długości życia robaków i myszy odpowiednio o 10 do 23 proc i 10 do 12 proc. a podawanie 1000 miligramów na kilogram masy ciała tauryny dziennie wiązało się także z poprawą siły, koordynacji i funkcji poznawczych oraz spowalniało kilka kluczowych markerów starzenia, w tym starzenie się komórek, uszkodzenie mitochondriów i DNA oraz stany zapalne.

W przypadku będących w średnim wieku makaków królewskich (Macaca mulatta), suplementacja tauryną pozytywnie wpłynęła na zdrowie kości, metabolizm i układ odpornościowy. Chociaż autorzy zauważają, że odwrócenie niedoboru tauryny podczas starzenia może być obiecującą strategią przeciwstarzeniową, potrzebne są dalsze badania i próby kliniczne na ludziach. Jak zastrzegają autorzy, chociaż zasugerowano niewiele zagrożeń związanych z suplementacją tauryny, potencjalne ryzyko nadal wymaga rozważenia, ponieważ brakuje dużych, długoterminowych badań na ludziach dotyczących bezpieczeństwa.