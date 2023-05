Reklama

Przyczyna

Marskość wątroby może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak

nadużywanie alkoholu,

wirusowe zapalenie wątroby (na przykład wirusowe zapalenie wątroby typu C),

otyłość,

nadmiar żelaza w organizmie (hemochromatoza),

choroba autoimmunologiczna,

choroba trzewna i inne czynniki.

Uszkodzenie tkanki wątroby: W marskości wątroby zdrowe hepatocyty (komórki wątroby) są zastępowane przez blizny. To prowadzi do utraty funkcji wątroby.

Objawy

Wczesne stadium marskości wątroby może przebiegać bezobjawowo lub z niespecyficznymi objawami, takimi jak

zmęczenie,

utrata apetytu,

spadek wagi,

nudności,

zmniejszona wydolność fizyczna i ogólne osłabienie.

Schorzenia towarzyszące

Powiększenie wątroby i śledziony: Marskość wątroby może prowadzić do powiększenia wątroby (hepatomegalia) i śledziony (splenomegalia).

Problemy z układem trawiennym: Pacjenci z marskością wątroby mogą doświadczać wymiotów, nudności, biegunki, wzdęcia, zgagi i niestrawności.

Żółtaczka: Nagromadzenie bilirubiny (żółtego barwnika) w organizmie może prowadzić do żółtaczki, objawiającej się żółtymi oczami, skórą i ciemnym zabarwieniem moczu.

Problemy z krzepnięciem krwi: Uszkodzenie wątroby może prowadzić do zaburzeń w syntezie czynników krzepnięcia krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka krwawień i siniaków.

Zaburzenia psychiczne: Zaawansowana marskość wątroby może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak splątanie (encefalopatia wątrobowa), zaburzenia pamięci, dezorientacja czy trudności z koncentracją.

Problemy z układem krążenia: Marskość wątroby może prowadzić do nadciśnienia wrotnego, czyli zwiększonego ciśnienia w naczyniach wrotnej, co prowadzi do powstawania żylaków przełyku i żołądka oraz zwiększa ryzyko krwawień