Żeby wątroba pracowała harmonijnie, warto jeść mniejsze porcje posiłków, za to częściej, nawet sześć razy na dobę, co dwie, trzy godziny. Każdy kęs trzeba dokładnie i powoli przeżuć. Posiłki nie powinny być ani za gorące, ani za zimne, przygotowywane na parze, gotowane lub pieczone (zrezygnujmy ze smażonych). Istotne jest dobre nawodnienie organizmu, najlepiej picie szklanki wody co godzinę. Idealną słodką przekąską są owoce, które dostarczają witamin i błonnika, usprawniającego trawienie.

Jakich składników potrzebuje wątroba?

Wątrobie służą lekkostrawne produkty, tłuste ryby morskie, które obfitują w kwasy tłuszczowe omega-3, jak również chude mięso (królicze, drobiowe; chuda wołowina).

witaminy z grupy B , a zwłaszcza witamina B1 – wspierają metabolizm. Dobrym ich źródłem są produkty pełnoziarniste, suche nasiona roślin strączkowych, kapusta i brokuły

, a zwłaszcza witamina B1 – wspierają metabolizm. Dobrym ich źródłem są produkty pełnoziarniste, suche nasiona roślin strączkowych, kapusta i brokuły witamina E – ma udowodnione w badaniach działanie chroniące przed rakiem wątroby, zwłaszcza u osób obciążonych rodzinnym ryzykiem tego nowotworu. Witaminę E znajdziemy w oliwie, orzechach, zarodkach nasion zbóż, szpinaku, jarmużu, marchewce i malinach.

– ma udowodnione w badaniach działanie chroniące przed rakiem wątroby, zwłaszcza u osób obciążonych rodzinnym ryzykiem tego nowotworu. Witaminę E znajdziemy w oliwie, orzechach, zarodkach nasion zbóż, szpinaku, jarmużu, marchewce i malinach. witamina C – wspomaga regenerację wątroby. W witaminę C obfitują zielone rośliny, cytrusy i kiszonki

W diecie nie może zabraknąć:

świeżych warzyw i owoców

tłuszczów roślinnych (np. oliwa, olej rzepakowy i słonecznikowy), orzechów

ryb (2-3 razy w tygodniu)

przypraw ziołowych, tj. tymianek, majeranek, kminek, mięta i oregano

Tego wątroba nie lubi

Picie alkoholu i palenie papierosów mogą prowadzić do stłuszczenia wątroby, które może wywołać przewlekły stan zapalny niszczący komórki wątroby. Stłuszczenie wątroby jest stanem odwracalnym, jeśli zmienimy styl życia i sposób odżywiania. Trzeba mieć regularną, nieforsowną aktywność fizyczną – najlepiej 30-45 minut dziennie.

W diecie należy ograniczyć:

tłuszcze zwierzęce, czerwone mięso

wyroby cukiernicze

żywność wysokoprzetworzoną

produkty zawierające konserwanty i inne sztuczne dodatki

potrawy pikantne

mocną kawę i czarną herbatę

Na dobry początek dnia – woda z cytryną

Na czczo warto wypić szklankę letniej wody z łyżką soku z cytryny. Dostarczy witaminy C, która działa moczopędnie i wspiera detoksykację.