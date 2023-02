Peterkova opublikowała w internecie kilka filmików wideo podczas pandemii COVID-19, gdy w kraju obowiązywał stan wyjątkowy. Mówiła o drastycznym badaniu i leczeniu dzieci w szpitalach, przymusowych szczepieniach i okupacji Czech przez wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żołnierze mieli mieć rozkaz strzelania do dzieci chcących dostać się na place zabaw. Strzelanie miało być także środkiem przymusu wobec osób niechcących poddać się obowiązkowym szczepieniom. W nagraniach nazywała przedstawicieli państwa faszystami.

Oskarżona nie przyznała się do winy. Podczas procesu upierała się, że to nie ona, lecz przedstawiciele ówczesnego rządu Andreja Babisza świadomie okłamywali ludzi i rozpowszechniali alarmistyczne wiadomości. Dodała, że filmy wideo kręciła jako przerażona matka, której dzieci nie mogły chodzić do szkoły. Wyrok nie jest prawomocny.

Peterkova była reporterką i prowadzącą w prywatnej telewizji Nova. Na początku pierwszej dekady XXI wieku przygotowywała m.in. relacje o aferach przedsiębiorcy Tomasza Pitra. Została jego bliską przyjaciółką, a stacja zwolniła ja z pracy uznając, że znalazła się w konflikcie interesów.