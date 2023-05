Musk, który jest właścicielem Twittera, odpowiedział na tweet Zero Hedge jednym słowem: "Zero...".

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia szybko odpowiedziało tweetem: Elon, to niestety nie jest to, co pokazują wszystkie dane. Fake newsy są niebezpieczne, wyjaśniając, że dane wykorzystane przez Zero Hedge były cząstkowe i dotyczyły tylko 7,5 proc. zgonów wśród izraelskiej młodzieży - pisze w poniedziałek portal Times of Israel.

Wiemy od lekarzy, że młodzi zdrowi ludzie umierali na COVID i mamy nadzieję, że dane na ten temat od naszych organizacji medycznych będą dostępne w najbliższej przyszłości - dodało ministerstwo.

Zero Hedge, który ma 1,6 miliona obserwujących na Twitterze, został oskarżony przez USA o wzmacnianie propagandy Kremla - pisze dziennik "Haaretz".

To nie pierwsza wymiana zdań między izraelskimi władzami a amerykańskim miliarderem. Na początku tego miesiąca izraelskie MSZ oskarżyło Muska o podsycanie antysemityzmu po tym, jak porównał Georga Sorosa, mającego węgiersko-żydowskie korzenie, do komiksowego złoczyńcy.