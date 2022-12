Reklama

O kobiecej menopauzie mówi się wiele, natomiast dużo rzadziej poruszanym tematem jest okres męskiego przekwitania, czyli andropauza. Panowie po 50. roku życia mierzą się ze spadkiem testosteronu, który odpowiada za obniżone libido, gorsze samopoczucie, zaburzenia snu i nerwowość. Fakt, że mężczyźni odwiedzają lekarzy rzadziej niż kobiety, nie oznacza, że mogą pochwalić się lepszym zdrowiem. Przekroczenie „magicznej” 50-tki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu schorzeń, m.in. problemów z układem krążenia, nadciśnieniem oraz osłabieniem kości. Coraz wolniejszy metabolizm to w tym wieku główna przyczyna nadwagi bądź choroby otyłościowej, którym towarzyszy cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu oraz zaburzenie pracy nerek. Starsze osoby znacznie częściej dotyka także przewlekła próchnica i choroby przyzębia.

Badania dla mężczyzn 50+

Brak niepokojących sygnałów nie powinien być powodem do zaniedbywania regularnych badań profilaktycznych. Panowie zamiast zapobiegać, często bagatelizują swoje dolegliwości i udają się do lekarza dopiero wtedy, gdy nasilające się objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dzięki działaniom prewencyjnym możliwe jest wykrycie wielu chorób już na wczesnym etapie, a czasem także zanim zaczną się rozwijać, dlatego wizyty kontrolne u lekarza i przeprowadzanie ogólnych badań profilaktycznych zalecane są raz w roku.

Reklama

Sprofilowany pakiet badań profilaktycznych dla mężczyzn po 50. roku życia umożliwia kompleksową analizę stanu zdrowia. Do podstawowych badań zalicza się morfologię, określającą poziom składników we krwi czy OB pozwalające zdiagnozować choroby przewlekłe, stany zapalne oraz choroby układu krwionośnego. Równie ważne jest kontrolowanie poziomu PSA i fosfatazy sterczowej, których nieprawidłowe wartości mogą wskazywać na raka prostaty. Szczególnie w przypadku mężczyzn o podwyższonym BMI bądź stosujący niewłaściwą dietę, istotne jest regularne sprawdzanie poziomu cholesterolu, kreatyniny i mocznika, których odchylenia od normy mogą świadczyć o niewydolności nerek. Dla panów po 50. roku życia znaczące jest także badanie ogólne moczu i glukozy na czczo.

Reklama

Nie zapomnij o uśmiechu

Rutynową kontrolę stanu zdrowia warto zakończyć w gabinecie stomatologicznym. Odpowiednia higiena jamy ustnej ma znaczenie już od pierwszych lat życia, jednak wraz z wiekiem zęby zmieniają się, a ich remineralizacja nie jest tak skuteczna, jak u osób młodszych. Co więcej, osoby po 50. roku życia są częściej narażone na przewlekły stan zapalny tkanek przyzębia. Najczęstszą jego przyczyną są wieloletnie zaniedbania higieniczne spowodowane gromadzeniem się płytki bakteryjnej, kamienia nad- i poddziąsłowego oraz zbyt rzadkie wizyty higienizacyjne. Niemały wpływ mają również zaniedbania lecznicze (w tym nieuzupełnione braki zębowe), współistniejące choroby ogólnoustrojowe oraz dodatkowe czynniki, m.in zła dieta czy palenie tytoniu. Należy pamiętać, że w miarę upływu czasu dochodzi do obniżenia linii dziąseł, zaniku kości wyrostka zębodołowego, co wpływa niekorzystnie na utrzymanie zęba w zębodole, prowadząc do jego rozchwiania, a w konsekwencji nawet utraty.

– W ostatnim czasie zaczyna się zmieniać świadomość pacjentów w wieku 50, 60 czy 70 lat. Świadomy pacjent stawia na poprawę jakości życia i zaczyna inwestować w swoje uzębienie. Osoby po 50-tym roku życia coraz częściej stawiają na zdrowy uśmiech, zaczynają dbać o higienę jamy ustnej i zdrowy stan uzębienia, zmieniają nawyki żywieniowe, a przy uzupełnianiu braków zębowych rezygnują z uzupełnień w postaci protez ruchomych na rzecz odbudów protetycznych z wykorzystaniem implantów. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ osoby w wieku 50, 60 czy 70 lat zrozumiały, że mogą mieć zdrowy i mocny uśmiech niezależnie od wieku, a sztuczne protezy nie są konieczne – podkreśla dyrektor medyczna stomatologii enel-med, dr n. med. Marta Markunina.

Sprawdź swój stan zdrowia i weź udział w badaniu naukowym

Codzienne zabieganie, brak czasu, strach przed diagnozą czy stereotypowe przeświadczenie o swojej „niezniszczalności” to tylko niektóre powody, dla których mężczyźni rezygnują z regularnych badań profilaktycznych. Dobrym powodem, aby wykonać je właśnie teraz, a tym samym zapoczątkować prozdrowotny zwyczaj w swoim życiu, jest możliwość bezpłatnego udziału w projekcie naukowym, którego celem jest ocena związku wybranych cech fizycznych, psychologicznych i stylu życia ze stanem zdrowia u mężczyzn w wieku 50-60 lat. Przy współpracy Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, Narodowego Centrum Nauki oraz enel-med stomatologia wybranym ochotnikom zostanie wykonany pakiet licznych badań, których wyniki nie tylko pozwolą uzyskać kompleksową i cenną informację o własnym stanie zdrowia, ale także przysłużą się nauce.

Projekt naukowy składa się z trzech wizyt. Podczas pierwszego spotkania zostaną przeprowadzone liczne badania m. in. pobranie krwi, pomiary ciała oraz testy wydolnościowe. W kolejnym etapie uczestnikom zostanie wykonana kompleksowa ocena stanu uzębienia oraz zdjęcie panoramiczne w jednym z oddziałów enel-med stomatologia. Ostatnia wizyta, po upływie 3-4 tygodni, obejmie pobranie wymazu z gardła i nosa oraz przekazanie kompletu wyników wszystkich wykonanych badań.