Język pokryty jest brodawkami, dzięki którym łatwiej jest nam rozgniatać pokarm i przede wszystkim to na nich rozsiane są kubki smakowe, które pozwalają nam czerpać największą przyjemność z jedzenia. Niestety jak mówi lek. dent. Agata Wojdalska z warszawskiej kliniki L’experta, gromadzące się w jamie ustnej osady zalegają w porowatej powierzchni języka. - Takie resztki są skupiskami bakterii, które powodują nieświeży oddech, rozwój próchnicy oraz chorób dziąseł. Należy więc je usuwać – przestrzega specjalistka!

Wiele osób do czyszczenia języka używa szczoteczki. Po zakończonym szczotkowaniu zębów, zwykło się parę razy przejechać nią jeszcze po język, ale jak się okazuje to nie jest najlepsza praktyka! - Włosie szczoteczki jest różnej długości, nie oczyści więc dokładnie języka. Poza tym może uszkadzać kubki smakowe – tłumaczy stomatolog. Jak więc oczyszczać język, aby sobie nie szkodzić?

Najlepszym rozwiązaniem jest czyścik lub tzw. skrobaczka do języka. To małe akcesorium ma odpowiednią budowę. Działa jak ściągaczka do osadu. W drogeriach do wyboru są dwa rodzaje czyścików - dwustronne lub jednostronne, które są więc lepsze?

- Wszystkie skrobaczki mają plastikową część, która jest ściągaczką do zalegających osadów. Te dwustronne wyposażone są jeszcze w drugą z gumowymi wypustkami. Służy ona do rozprowadzenia kolistymi ruchami na języku pasty lub żelu, który następnie zbieramy za pomocą plastikowej części. Obie wersje sprawdzają się równie dobrze. Właściwy typ należy dobrać do swoich preferencji. Skrobaczki dostępne są również w rożnych rozmiarach i kształtach, które także należy dopasować do wielkości swojego języka – radzi dentystka z warszawskiej kliniki L’experta.

Wybór odpowiedniego czyścika to jednak nie wszystko! Jak się okazuje ważna jest również technika mycia języka! Po wyszczotkowaniu zębów, skrobaczkę przykładamy jak najdalej, blisko nasady języka i równomiernym, zdecydowanym ruchem przesuwamy ją do samego czubka. Nie należy jednak przesadzać z siłą dociskania czyścika oraz ilością pociągnięć! Taki ruch o delikatnym natężeniu, należy powtórzyć najwyżej trzy lub cztery razy, płucząc po każdym przesunięciu skrobaczkę pod bieżącą wodą.

Czyszczenie języka należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy dziennie, przy okazji mycia zębów – rano i wieczorem. Po tej czynności warto na koniec przepłukać całą jamę ustną płynem higienizacyjnym. Czyścik należy na koniec dokładnie opłukać.