Kiedy w jednym miejscu gromadzi się krew z uszkodzonego naczynia w tkance, mówimy o krwiaku. Wynaczyniona krew w postaci krwiaka może być z obrzękiem. Co sprzyja powstawaniu krwiaka w jamie ustnej, czy jest on groźny i trzeba go leczyć?

Co to jest krwiak w jamie ustnej?

Krwiak w jamie ustnej jest częstszym problemem osób zmagających się z zaburzeniami krzepnięcia krwi: z hemofilią i małopłytkowością, przyjmujących leki zmniejszające krzepliwość krwi. Częściej tworzą się także u osób, które mają aparat ortodontyczny lub protezę.

Dlaczego powstaje krwiak w jamie ustnej?

Krwiak może powstać, gdy przygryziemy błonę śluzową w jamie ustnej, nawet nieświadomie, na przykład w nocy. Przyczyną bywa uraz mechaniczny, np. szczoteczką do zębów. Wówczas mały guzek w czerwonym kolorze (krwiak) w ciągu kilku dni sam się wchłonie.

Co zrobić, gdy zauważymy krwiaka w jamie ustnej?

Krwiak wchłania się samoistnie, zwykle przez 7-10 dni. Aby zmniejszyć obrzęk, trzeba stosować chłodne okłady. Jeśli jednak niepokoi nas jego wygląd lub wchłanianie się przedłuża (krwiak utrzymuje się ponad dwa tygodnie), warto skonsultować się ze stomatologiem. Lekarz obejrzy krwiaka i określi jego przyczynę lub zaleci dodatkowe badania. Niekiedy pomaga lekarz pierwszego kontaktu, który może zlecić badania krwi, by sprawdzić krzepliwość lub inne czynniki wpływające na powstawanie krwiaka albo sprawdzające, czy nie mamy do czynienia na przykład z nowotworem jamy ustnej.

Jak wygląda czerniak w jamie ustnej?

Na początku może to być płaska, niewielka zmiana o charakterze plamy w kolorze czerwonym, brązowym, czarnym, a nawet białym. Z czasem staje się wypukła, ale zachowuje nieregularny kształt i może zmienić zabarwienie. Dodatkowo mogą pojawić się objawy zapalenia, jak rumień wokół plamy. W zaawansowanym stadium czerniak jamy ustnej może krwawić, powodować rozchwianie zębów i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.

Czerniak złośliwy błony śluzowej jamy ustnej ma gorsze rokowania niż czerniak złośliwy skóry. Niestety, najczęściej jest późno diagnozowany, bo nie daje objawów i trudno jest tam zaobserwować niepokojącą zmianę w jamie ustnej. A wczesne leczenie raka jest znaczącym czynnikiem skuteczności jego wyleczenia.

Czerniak w jamie ustnej częściej rozwija się u osób w wieku 60-80 lat, nawet dwa razy częściej u mężczyzn niż kobiet. Jego typowym umiejscowieniem są wyrostek zębodołowy szczęki oraz podniebienie twarde, ale może rozwijać się także na wargach, języku lub dnie jamy ustnej.

Przyczyny rozwoju czerniaka jamy ustnej nie są do końca znane. Czynnikami ryzyka są palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, mechaniczne urazy w jamie ustnej, np. przez źle dopasowaną protezę.

Badania są konieczne! Aby potwierdzić diagnozę nowotworową, trzeba zrobić badania histopatologiczne po pobraniu wycinka zmienionych tkanek błony śluzowej jamy ustnej.