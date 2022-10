Przyjmowanie jodku potasu, zanim dojdzie do skażenia, nie ma sensu. Jeżeli będzie informacja, że takie skażenie nam grozi, to wtedy należy się udać do punktu magazynowania i otrzymamy tam odpowiednią dawkę – powiedział w poniedziałek, 24 października, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef resortu w poniedziałek, 24 października, był gościem TVP 1. Został zapytany, kiedy przyjmować jodek potasu. Reklama Kraska wyjaśnił, że w razie wybuchu jądrowego czy skażenia w wypadku awarii elektrowni atomowej. - Gdy jest takie niebezpieczeństwo, to przyjęcie jodku potasu zablokuje tarczycę i nie wychwyci ona radioaktywnego jodu, ale przyjmowanie jodku potasu zanim dojdzie do skażenia, nie ma sensu" – powiedział. Jodek potasu i płyn Lugola. Na co należy uważać? To trzeba wiedzieć! Zobacz również Podkreślił, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu może wyrządzić dość duże szkody, na przykład w przypadku nadczynności tarczycy. Reklama - Jeżeli będzie informacja, że takie skażenie nam grozi, wtedy powinniśmy się udać do punktu, gdzie ten jodek potasu jest magazynowany i otrzymamy tam odpowiednią dawkę – dodał. Zapewnił, że jodku potasu dla nikogo nie zabraknie, a odpowiednio wystarczające ilości są zmagazynowane. - Nie chcieliśmy, aby jodek potasu trafił bezpośrednio do obywateli i każdy miał go w domu. Niestety, fake newsy pojawiające się w internecie mogłyby spowodować, że niepotrzebnie byśmy przyjmowali tę tabletkę, która naprawdę nie jest substancją obojętną dla naszego organizmu. Tylko jeżeli jest taka potrzeba, to należy ją przyjąć.