Bardzo niebezpieczny jest odczyt krzyżowy na próbach. Musimy poczekać na odczyt, a potem zajmiemy się resztą - powiedział we wtorek na briefingu dla dziennikarzy szef firmy Severin Schwan.

Roche przedstawi wyniki badań swojej eksperymentalnej terapii Alzheimera pod koniec listopada.

Przełom w leczeniu Alzheimera

Eisai Co. i Biogen Inc. ogłosiły w zeszłym miesiącu, że ich eksperymentalny lek lecanemab spowolnił postęp choroby - podaje Bloomberg.

Wyniki opublikowane w zeszłym miesiącu są bardzo znaczącym postępem w leczeniu Alzheimera - powiedział Schwan. Zawsze była duża dyskusja w społeczności na temat hipotezy amyloidu jako takiego, czy ma jakikolwiek potencjalny wpływ na postęp choroby Alzheimera. Teraz, zgodnie z tym, co do tej pory otrzymaliśmy, wydaje się, że istnieje wyraźny wpływ, a to samo w sobie powiedziałbym, że jest bardzo znaczące - dodał.