Brazylijscy uczeni z Sao Paulo University podają konkretne dane – u osób, których jedna czwarta dziennej porcji spożywanych kalorii dostarczana jest wraz z żywnością wysokoprzetworzoną, obserwuje się spadek zdolności poznawczych aż o 28 proc. w porównaniu z osobami, które nie jedzą fast foodów. Tłumaczą to tym, że żywność wysokoprzetworzona obfituje w cukier, sól i tłuszcz, które szkodzą na mózg – wywołują stan zapalny, który osłabia zdolności poznawcze.

Trwającym 10 lat badaniem (w latach 2008-2019) objęto 10 tysięcy osób. Wolontariusze byli podzieleni według płci, średnia wieku wynosiła 51 lat, pochodzili z sześciu brazylijskich miast. Każdy z nich spożywał średnio 785 kcal dziennie z żywności wysokoprzetworzonej, którą były produkty obfitujące w tłuszcz i cukier, sztuczne dodatki (aromaty, barwniki, konserwanty). Były to m.in. hamburgery, frytki, słodycze, lody, napoje bezalkoholowe.

Wolontariusze wypełniali ankietę dotyczącą składu swojej diety. Przechodzili też testy sprawdzające zapamiętywanie i rozpoznawanie słów, płynność werbalną, by móc „zmierzyć”, czy mózg działa sprawnie. Niestety, dieta bogata w fast food szkodziła na obszary mózgu zaangażowane w podejmowanie decyzji i przetwarzanie informacji.

Autorzy badania przekonują, że warto przygotowywać posiłki samodzielnie w domu, by zachować sprawny umysł do późnej starości. Zachęcają do tego zwłaszcza ludzi młodych, którzy – jak wynika z tych badań – należą do tej grupy wiekowej, która najchętniej spożywa fast foody.