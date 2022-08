Zapalenie mięśnia sercowego może być powikłaniem po szczepieniu przeciwko Covid-19, jednak zdarza się to bardzo rzadko, na co zwracało uwagę m.in. Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie w USA. Na ogół jednak jest ono spowodowane przez infekcję wirusową, na przykład przez wirusa grypy. Patogen taki atakuje ściany mięśnia sercowego i może powodować chwilowe lub trwałe jego uszkodzenie. Objawia się to osłabieniem siły skurczu mięśnia sercowego lub zaburzeniem jego stymulacji elektrycznej.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) jeszcze przed pandemią Covid-19 zapalenie mięśnia sercowego wykrywano u 10-20 osób na 100 tys. mieszkańców. Wraz z pojawieniem się Covid-19 tych przypadków może być znacznie więcej.

Wskazują na to najnowsze badania, opublikowane przez pismo „Circulation”. Objęto nimi osoby zaszczepione w Wielkiej Brytanii jak tylko zaczęła się akcja szczepień przeciwko Covid-19, czyli od 1 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2021 r. Badania potwierdziły, że choć po szczepieniu zdarzają się powikłania w postaci zapalenia mięśnia sercowego, to na skutek samej infekcji występują one znacznie częściej.

- Kolejna praca potwierdza coś, co jest oczywiste: ryzyko zapalenia mięśnia sercowego jest znacznie wyższe (aż 11 razy) po zakażeniu SARS-CoV-2 aniżeli po szczepieniu przeciwko Covid-19. Grupa badana to blisko 43 mln osób w wieku 13 lat i starszych (Anglia) – zaznacza na Twitterze prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Potwierdza to w komentarzu główna autorka badania Martina Patone, specjalistka statystki medycznej w Nuffield Department of Primary Healthe Care Sciences: „Z analizowanych przez nas danych dotyczących szczepień w Anglii w pierwszych 12 miesiącach po ich rozpoczęciu wynika, że ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po podaniu szczepionki przeciwko Covid-19 jest bardzo małe w porównaniu do tego rodzaju zapalenia, jakie może powstać po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2”.

W akcji szczepień w Anglii w 2021 r. wykorzystywano różnego typu szczepionki przeciwko Covid-19, zarówno tzw. wektorową opracowaną przez firmę Astra Zeneka, jak i wytwarzaną w technologii mRNA. Szczepionki te obecnie w wielu krajach mogą być stosowane już u dzieci powyżej szóstego miesiąca życia.

W badaniach uwzględniono jedynie osoby w wieku co najmniej 13 lat, które otrzymały przynajmniej jedną dawkę preparatu. Uwzględniono także osoby zaszczepione trzema dawkami (dwoma dawkami standardowymi i jednym tzw. boosterem, czyli dawką przypominającą). Spośród 43 mln analizowanych zaszczepionych osób booster otrzymało 21 mln pacjentów. 6 mln badanych zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przed zaszczepieniem lub po nim.