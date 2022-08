Amerykańscy naukowcy z Rush University w Chicago zaobserwowali, że dorośli po 65. roku życia regularnie jedzący truskawki, mają mniej białka tau, którego duże stężenie wiązane jest z rozwojem choroby Alzheimera. Według nich truskawki zawierają związek organiczny (pelargonidyna), która może zmniejszyć stan zapalny w mózgu i zahamować demencję.

Reklama

Dr Julie Schneider, neuropatolog prowadząca badania, powiedziała: Podejrzewamy, że przeciwzapalne właściwości pelargonidyny mogą zmniejszać ogólny stan zapalny układu nerwowego, co może zmniejszać produkcję cytokin. Cytokiny to białka wytwarzane przez komórki, które mogą wywołać reakcję zapalną. Warto wiedzieć, że zapalenie mózgu może być spowodowane wieloma czynnikami, w tym brakiem snu, infekcjami i skrajnym stresem. Są to także czynniki ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.

Uczeni zachęcają do spożywania malin, śliwek, rzodkiewki i fasoli, które również dostarczają pelargonidyny działającej ochronnie na mózg.

Wyniki badań prowadzonych przez ponad 20 lat z udziałem 575 wolontariuszy, zostały opublikowane na łamach „Journal of Alzheimer’s Disease”.