Niedzielski podkreślił, że współpraca z UNICEF skoncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszy, to kwestia prowadzenia takiej kampanii uświadamiającej wśród uchodźców, która ma na celu dotarcie z informacją, jeżeli chodzi o kwestie kalendarza szczepień, obowiązkowych szczepień, które muszą być wykonywane do 18 czy do 19 roku życia - podkreślił minister.

I - jak dodał - chodzi nie tylko o to, by przedstawić informacje dotyczące kalendarza szczepień, "ale też zachęcające do zainteresowania się tą problematyką. Jest misją, która ma pozwolić na takie pełnoprawne funkcjonowanie uchodźców z Ukrainy w naszym społeczeństwie".

Szczepienia przeciw Polio

Szef MZ zwrócił uwagę, że oprócz tej kampanii, która - jak mówił - zaczyna się 1 lipca, "jest jeszcze drugi - ważny, namacalny, materialny - efekt tej współpracy". Otrzymaliśmy 50 tys. szczepień przeciwko Polio. Te szczepienia są nam bardzo potrzebne ponieważ, jak państwo wiecie, u nas ta choroba została praktycznie wyeliminowana ze społeczeństwa. Więc pojawienie się uchodźców i pojawienie się ewentualnie niezaszczepienia w tym zakresie powoduje, że musimy zasoby dotyczące szczepionek odtworzyć i mieć je gotowe w razie jakiejś potrzeby - powiedział Niedzielski.

Minister poinformował też, że ze strony UNICEF-u zostaliśmy także wsparci szczepieniami przeciwko zapaleniu wątroby WZW typu A. I to jest też takie uzupełnienie naszych zapasów, które pozwala w sposób bezpieczny budować zdrowie publiczne w Polsce - zaznaczył szef MZ.

