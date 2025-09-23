Często nie myślimy o tym, jak popijamy leki. A to błąd. Według ekspertki farmacji, Katarzyny Talarek-Pasternak, wybór napoju ma ogromny wpływ na skuteczność terapii, a nawet może prowadzić do toksycznych działań.

Dlaczego to, czym popijamy leki, ma znaczenie?

Pacjenci często nie zastanawiają się nad tym, czym popijają leki. Robią to rutynowo, np. podczas porannej kawy. Farmaceutka Katarzyna Talarek-Pasternak podkreśla, że jest to kluczowy element terapii. Niewłaściwy napój może zmienić wchłanianie leku, co może prowadzić do jego nieskuteczności lub pojawienia się działań niepożądanych.

Najlepszy wybór: woda

Według specjalistki, najlepszym i najbezpieczniejszym wyborem jest woda. A dokładniej woda przegotowana lub nisko zmineralizowana, w temperaturze pokojowej. Takie podejście jest najbezpieczniejsze i minimalizuje ryzyko interakcji z substancją czynną.

Katarzyna Talarek-Pasternak ostrzega przed używaniem popularnych napojów. Na szczególną uwagę zasługują:

Gorące napoje : mogą rozpuszczać otoczki tabletek, co zmienia wchłanianie leku. Dotyczy to szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy inhibitorów pompy protonowej.

: mogą rozpuszczać otoczki tabletek, co zmienia wchłanianie leku. Dotyczy to szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy inhibitorów pompy protonowej. Kawa, herbata i napoje energetyczne : zawarta w nich kofeina może konkurować z lekami o metabolizm wątrobowy. Może to zwiększać stężenie substancji czynnej we krwi, co może prowadzić do działań toksycznych.

: zawarta w nich kofeina może konkurować z lekami o metabolizm wątrobowy. Może to zwiększać stężenie substancji czynnej we krwi, co może prowadzić do działań toksycznych. Sok grejpfrutowy : zawiera flawonoidy, które hamują aktywność enzymów wątrobowych, odpowiedzialnych za metabolizm wielu leków.

: zawiera flawonoidy, które hamują aktywność enzymów wątrobowych, odpowiedzialnych za metabolizm wielu leków. Mleko i wody wysokozmineralizowane: zawarty w nich wapń może tworzyć nierozpuszczalne kompleksy z niektórymi antybiotykami (tetracykliny) oraz lekami na osteoporozę. To może obniżyć ich wchłanianie i skuteczność, co np. w przypadku antybiotyków, zwiększa ryzyko antybiotykooporności.

Co z alkoholem i papierosem?

Ekspertka zwraca również uwagę na inne używki. Alkohol w połączeniu z lekami może prowadzić do poważnych interakcji. Palenie tytoniu przyspiesza metabolizm leków w wątrobie, co obniża ich stężenie we krwi. To dotyczy m.in. leków stosowanych w psychiatrii czy pulmonologii. Jak wyjaśnia farmaceutka: U palaczy dawki takich leków jak olanzapina czy teofilina często muszą być zwiększane. Rzucenie palenia bez konsultacji z lekarzem może jednak spowodować działania niepożądane, bo dawka przestaje być dostosowana.