Obecnie dominujące podtypy Omikronu, oznaczone jako NP i LP, dają różne objawy w zależności od wieku. U młodszych osób wywołują silny ból gardła, przypominający anginę, natomiast u starszych mogą prowadzić do poważniejszych powikłań, takich jak zapalenie płuc.

Nowe szczepionki niedługo dotrą do Polski. Milion dawek

Dr Grzesiowski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego szczególnie zaleca szczepienia osobom po 60. roku życia oraz tym z chorobami przewlekłymi. Podkreślił, że nowa szczepionka, która dotrze do Polski, została zaktualizowana i jest skuteczna przeciwko nowym wariantom wirusa.

W ramach unijnego przetargu do kraju ma trafić około miliona dawek szczepionki firmy Moderna. Preparat ma być dostępny w punktach szczepień w aptekach i placówkach POZ już wkrótce o dostarczeniu do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, co planowane jest między 8 a 10 września.

Szczepionki będą bezpłatne

Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionki, dzięki czemu będą one bezpłatne dla pacjentów, a koszty zostaną pokryte z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Inne szczepionki, które są dopuszczone do użytku w Polsce, będą dostępne wyłącznie na zasadach komercyjnych, tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie.

GIS: Ponad 5 tys. zgłoszeń w tydzień

Główny Inspektor Sanitarny podał, że liczba zgłoszeń przypadków COVID-19 od lekarzy rodzinnych wzrosła z około 1200-1300 do niemal 5000 w ciągu ostatniego tygodnia.

Ten znaczący wzrost potwierdzają również dane dotyczące przeprowadzanych testów oraz ogólna sytuacja epidemiologiczna w innych krajach Europy. Warto jednak zaznaczyć, że w tym roku fala zachorowań rozpoczęła się później niż w poprzednim sezonie, gdy nasilenie epidemii było widoczne już w lipcu.