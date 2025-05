Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków do pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" na rok szkolny 2025/2026. Nabór trwa od 5 maja do 5 czerwca 2025 roku. Wnioski można składać bezpośrednio w oddziałach PFRON lub za pośrednictwem poczty.

Wysokość wsparcia i zmiany w programie

PFRON ustalił stawkę osobową na jednego beneficjenta programu w wysokości 3807 zł miesięcznie. Program "Rehabilitacja 25 plus" skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych. Wprowadzono zmiany w procedurach realizacji programu, w tym we wzorze umowy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus" mogą ubiegać się Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy (oraz inne placówki edukacyjne, w których osoby niepełnosprawne realizowały obowiązek nauki. Wnioski należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Zasady składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 5 maja do 5 czerwca 2025 roku. Placówki zainteresowane udziałem w programie składają wnioski do Oddziału PFRON właściwego ze względu na swoją siedzibę. Można to zrobić poprzez system iPFRON+ lub tradycyjnie, składając wniosek bezpośrednio w Oddziale PFRON lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Środki na realizację programu pochodzą z budżetu PFRON. Wysokość dofinansowania oraz sposób jego przekazania i rozliczenia określa umowa zawarta między PFRON a placówką. Placówki są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków po zakończeniu roku szkolnego.