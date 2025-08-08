Telemedycyna po boomie covidowym to stały element opieki zdrowotnej

Po gwałtownym wzroście popularności w trakcie pandemii COVID-19, telemedycyna na stałe zagościła w polskim systemie ochrony zdrowia. Konsultacje lekarskie online przestały być rozwiązaniem awaryjnym – dziś są codziennością dla milionów pacjentów.

Kluczowe wnioski z badania:

77% respondentów ocenia telemedycynę jako skuteczną, z czego 24% uważa ją za „bardzo skuteczną”.

47% Polaków korzysta z telemedycyny, gdy nie może dostać się do przychodni – niemal co druga osoba wybiera konsultacje online w sytuacji utrudnionego dostępu do lekarza .

. 73% badanych poleciłoby telemedycynę swoim bliskim jako szybki i wygodny sposób uzyskania pomocy lekarskiej.

jako szybki i wygodny sposób uzyskania pomocy lekarskiej. 66% respondentów miało już doświadczenie z telemedycyną, a aż 46% korzystało z niej wielokrotnie.

Największą otwartość na telemedycynę deklarują osoby młode (18–24 lata), kobiety oraz mieszkańcy dużych miast.

„Telemedycyna jako uzupełnienie do wizyt stacjonarnych jest przyszłością opieki zdrowotnej – jest nie tylko wygodna, ale także szybka i przystępna cenowo” – komentuje Maciej Mazurek, założyciel Radamed.

Dlaczego Polacy wybierają konsultacje online?

Najczęstsze powody korzystania z telemedycyny to:

Potrzeba szybkiego uzyskania e-recepty (54%)

e-recepty Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę stacjonarną (29%)

Brak czasu na tradycyjną wizytę (25%)

Konieczność uzyskania L4 online (13%)

Dla wielu pacjentów liczy się także możliwość uniknięcia kolejek i kontaktu z innymi chorymi w poczekalni. Telemedycyna daje szansę na szybką reakcję przy pierwszych objawach choroby, co często przekłada się na szybszy powrót do zdrowia.

Oszczędność czasu i pieniędzy

87% użytkowników telemedycyny uważa, że pozwala ona oszczędzić czas, a 57% – także pieniądze.

Najwyższy poziom satysfakcji z oszczędności deklarują osoby w wieku 25–34 lata.

Telemedycyna to także mniejsze koszty dojazdu i mniej nieobecności w pracy z powodu wizyt lekarskich.

Telemedycyna w praktyce – doświadczenia i postawy

Polacy, którzy korzystali z telemedycyny, najczęściej oceniają ją jako wygodną i skuteczną. 69% respondentów przyznaje, że dzięki telemedycynie łatwiej jest umówić się do lekarza, a 80% uznaje e-recepty i L4 online za równie ważne jak tradycyjne dokumenty. Co więcej, aż 67% badanych chciałoby, aby telemedycyna pozostała na stałe w systemie ochrony zdrowia.

Warto podkreślić, że 73% Polaków poleciłoby telemedycynę swoim bliskim jako szybki i skuteczny sposób uzyskania pomocy lekarskiej – 30% badanych odpowiedziało: „zdecydowanie tak”, a 43% „raczej tak”.

Bariery, wyzwania i ryzyko nadużyć

Mimo rosnącej popularności, część Polaków nadal preferuje tradycyjne wizyty. 44% osób, które nie korzystały wcześniej z telemedycyny, woli kontakt osobisty z lekarzem przy pierwszych objawach choroby. Główne bariery to: Jako przyczynę takiego wyboru podali:

Potrzeba (ę) bezpośredniego kontaktu z lekarzem,

przyzwyczajenie do tradycyjnych form opieki,

brak zaufania do nowych rozwiązań,

obawy o bezpieczeństwo danych i jakość diagnozy.

Rozwój telemedycyny wymaga stałego doskonalenia procedur, szczególnie w zakresie jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów. W Radamed wierzymy, że wraz z upływem czasu, rozwojem standardów , odpowiednimi przepisami oraz coraz skuteczniejszym nadzorem , zaufanie do telemedycyny będzie systematycznie rosło –, a pacjenci będą coraz chętniej korzystać z tej wygodnej i bezpiecznej formy opieki.

Odpowiedzialność pracowników i zwolnienia lekarskie

Badanie pokazało, że 70% Polaków uważa skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego (L4 online) przy pierwszych objawach za odpowiedzialne. Jednak aż 25% wskazuje na bariery finansowe, a tyle samo na brak poczucia „wystarczającej choroby”. 17% obawia się reakcji przełożonego. Mężczyźni częściej niż kobiety lekceważą objawy, a osoby w wieku 35–44 lata częściej wskazują aspekt finansowy jako przeszkodę.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak e-zwolnienia i e-recepty, są coraz powszechniej akceptowane. 80% respondentów uznaje je za równie ważne, jak tradycyjne dokumenty, a 67% chce, by telemedycyna pozostała na stałe w systemie ochrony zdrowia.

Nowe technologie zmieniają system ochrony zdrowia

Aż 80% badanych pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii, takich jak e-recepta, teleporady czy L4 online na funkcjonowanie systemu zdrowia. Najwyższe poparcie dla cyfrowych rozwiązań wykazują osoby starsze (60+) oraz z wyższym wykształceniem. Cyfryzacja usług medycznych to nie tylko wygoda, ale również większa dostępność opieki zdrowotnej dla osób z mniejszych miejscowości czy o ograniczonej mobilności.

Przyszłość telemedycyny w Polsce

Telemedycyna to nie chwilowy trend, lecz trwała zmiana w sposobie dbania o zdrowie. 63% Polaków oczekuje dalszego rozwoju usług zdalnych i inwestycji w nowe technologie. Radamed konsekwentnie rozwija swoją platformę, dbając o najwyższą jakość obsługi, bezpieczeństwo danych i dostępność usług dla wszystkich grup społecznych.

„Naszą misją jest zapewnienie pacjentom jak najszerszego dostępu do profesjonalnej opieki medycznej – bez względu na miejsce zamieszkania czy sytuację życiową. Telemedycyna to przyszłość, którą tworzymy już dziś” – podsumowuje Maciej Mazurek z Radamed.

Podsumowanie

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację w polskiej ochronie zdrowia, a telemedycyna zyskała szerokie poparcie społeczne. 77% Polaków ufa jej skuteczności. Badanie zrealizowane przez Opinia24 na zlecenie Radamed pokazuje, że telemedycyna to nie tylko przyszłość, ale też teraźniejszość polskiej medycyny. Kluczowe wyzwania to dalsza edukacja i regulacje rynku konsultacji z e-receptą i L4 online. Radamed pozostaje liderem tej transformacji, odpowiadając na potrzeby pacjentów i wyznaczając kierunki rozwoju nowoczesnej opieki zdrowotnej.

Całe wyniki badań znajdziesz pod linkiem: https://radamed.pl/badanie.pdf