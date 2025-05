Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki podczas piątkowej debaty wyborczej użył woreczka nikotynowego. Zaapelował, by nie mylić tego z niedozwolonymi substancjami. Natomiast tuż po debacie szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker (PiS) powiedział, że "to był snus".

Co to jest snus?

W Polsce legalna jest sprzedaż saszetek nikotynowych. To wyroby bez tytoniu w odróżnieniu do snusu. Snus zawiera tytoń i jego sprzedaż jest nielegalna. Snus, tak jak saszetki nikotynowe, umieszcza się pod wargą, gdzie uwalniana jest nikotyna.

Reklama

Snusy to produkty tytoniowe, które umieszcza się pod górną wargą, gdzie nikotyna i inne substancje chemiczne wchłaniają się przez błony śluzowe - ich sprzedaż w Polsce jest nielegalna. Saszetki nikotynowe (white snus) to produkty beztytoniowe, ale zawierające nikotynę, które działają na podobnej zasadzie jak snusy. Umieszczane są pod wargą, gdzie nikotyna stopniowo uwalnia się do krwiobiegu. Sprzedaż tych woreczków jest w Polsce legalna.

"Bardzo niebezpieczne uzależnienie"

Doktor n. med. Magdalena Cedzyńska z Poradni Pomocy Palącym Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego podkreśla, że "saszetki rozwijają uzależnienie, ponieważ zawierają silnie psychoaktywną nikotynę".

Według Cedzyńskiej uzależnienie od saszetek nikotynowych jest szczególnie niebezpieczne. Zaznaczyła, że są one dyskretne i młodzież może ich używać w sposób niemal niezauważony. Dodała, że mimo tego, że zawierają toksyczną i uzależniającą nikotynę, są łatwo dostępne, chociażby przez internet.

Silne działanie psychoaktywne

Cedzyńska powiedziała, że proces leczenia farmakologicznego uzależnienia od nikotyny trwa około trzech miesięcy. Wyjaśniła, że to czas potrzebny, aby wrażliwe na nikotynę receptory w mózgu, przestały być aktywne i domagać się porcji "tego narkotyku". Ekspertka zastrzegła, że nikotyna jest substancją legalną, natomiast działa psychoaktywnie, tak jak narkotyk. "Nikotyna oddziałuje na ośrodek nagrody i kary w mózgu, powoduje najpierw wyrzut dopaminy, a potem jej spadek" - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że leczenie uzależnienia od nikotyny nie dotyczy tylko zmian, które zachodzą w mózgu. Cedzyńska dodała, że pacjent musi poradzić sobie z uzależnieniem psychicznym, emocjonalnym, bardzo często także społecznym. "Palenie i używanie nowych produktów z nikotyną staje się elementem stylu życia. Pracujemy z pacjentami, aby zrozumieli siłę nawyku" – powiedziała.

Trudne leczenie

Jak zauważyła Cedzyńska, uzależnienie od nikotyny jest chorobą przewlekłą, która przebiega z nawrotami. Powiedziała, że statystycznie osoba, która rzuciła palenie, ma za sobą siedem - osiem prób rzucenia nałogu więc proces odchodzenia od niego trwa czasami kilka, a nawet kilkanaście lat. Lekarka zaznaczyła, że nikotyna z papierosa tradycyjnego bardzo szybko, w ciągu kilku sekund, dociera wraz z dymem do mózgu. "Nie mamy takiej wiedzy o działaniu saszetek. Mamy w ich przypadku więcej pytań niż odpowiedzi" - dodała.