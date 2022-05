Dane genetyczne również służą personalizacji terapii. Dzięki informacji na temat genów możemy dowiedzieć się jak szybko dany organizm metabolizuje dany lek, w związku z czym możemy lepiej dobierać dawkę tego leku – mówi Klaudia Szklarczyk-Smolana.

Platforma IntelliseqFlow służy do automatyzacji analizy danych genetycznych. Dane, które pochodzą z sekwenatorów, to są maszyny w laboratoriach, które służą do transformacji naszego materiału biologicznego, jak krew albo ślina, na materiał cyfrowy, czyli na pliki które stanowią ciąg liter naszego kodu genetycznego, i żeby z tego ciągu liter kodu genetycznego odczytać jakąś informację istotną klinicznie potrzebujemy narzędzi analitycznych i nasza platforma takie narzędzia oferuje – mówi Klaudia Szklarczyk-Smolana z Intelliseq.