Czy tego chcemy, czy nie – menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety. W okresie ją poprzedzającym, w trakcie oraz po jej zakończeniu dochodzi do wielu zmian hormonalnych prowadzących do wygaśnięcia czynności jajników. Objawy są typowe dla większości kobiet: od uderzeń gorąca, po problemy ze snem, wahania nastrojów oraz obniżone libido. Mimo różnorodnych symptomów wpływających na komfort życia, menopauza jest również okresem pewnego przełomu w obszarze psychiki, a także szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. A jak tłumaczy doktor Julita Czernecka, socjolożka specjalizująca się w obszarze związków, miłości oraz funkcjonowania kobiet w różnych obszarach życia społecznego, dla wielu pań to czas, kiedy mogą poświęcić więcej uwagi sobie i swoim planom: Menopauza to etap, który wpisuje się w nieustannie zmieniające się życie. To czas zmian związanych z pełnionymi rolami społecznymi oraz sposobem, w jaki na co dzień funkcjonujemy. To okres, który skłania do refleksji i pewnych podsumowań. Sposób, w jaki na niego spojrzymy, będzie kształtował naszą rzeczywistość. Menopauza może stać się nowym początkiem - jeśli tylko zechcemy tak na nią spojrzeć. Dlaczego? Bo to mocno „uwalniający” społecznie moment w życiu kobiety.

Kobiety mogą na nowo zdefiniować siebie i większą wagę położyć na „Ja” i swoje potrzeby. Na realizację swoich marzeń i celów, na które do tej pory nie było czasu, bo uwaga była skupiona na opiece i wychowaniu dzieci oraz na próbie godzenia obowiązków domowych z zawodowymi. Czasami ta uwaga skupiła się też na bardzo silnym zaangażowaniu w pracę zawodową, zdobywaniu kolejnych stanowisk w pracy. Wiele z nas chciało udowodnić i sobie, i innym, że „da radę” – płacąc za to bardzo wysoką cenę.

Menopauza przynosi nadzieję, że teraz ja, jako kobieta, sama dla siebie będę najważniejsza. To moment spojrzenia na siebie na nowo, bez społecznych oczekiwań określanych słowem „muszę”. Już nie muszę, teraz „chcę” - bo jestem dla siebie ważna, bo widzę siebie z całą historią i doświadczeniem. Wiem już kim jestem, co jest dla mnie ważne, dokąd chcę iść i po co sięgnąć. Wiem też, co do tej pory od siebie oddalałam, bo nie było czasu lub możliwości.

- Menopauza to również czas, w którym rodzi się w nas czułość, zrozumienie, wyrozumiałość, opiekuńczość, akceptacja – dla samych siebie. To naprawdę piękny okres, kiedy zamiast przeglądać się w oczach innych ludzi i tam szukać poczucia atrakcyjności czy wartości, przestajemy o to zabiegać, bo wiemy ile jesteśmy warte, wiemy na czym polega bycie kobietą. Menopauza wprowadza nas w dojrzałość, którą można nazwać: „ja już wiem”. To wiedza o sobie, świecie, regułach, do którym już nie musimy się podporządkowywać, bo jesteśmy mądre życiowo, doświadczone w różnych obszarach życia. To moment ulgi, że w końcu możemy być ponad społecznymi oczekiwaniami. Możemy pozwolić sobie na to, by być sobą taką, jaką chcemy być, jaką lubimy być i co najważniejsze – jaką zawsze chciałyśmy być, a nie zawsze miałyśmy na to odwagę – podsumowuje doktor nauk humanistycznych Julita Czernecka, socjolożka.

Menopauza - nowy początek

Rozpoczynaniu nowego rozdziału często towarzyszą obawy, ale jeżeli odpowiednio przygotujemy się do kolejnego etapu w życiu, poczujemy przede wszystkim spokój i akceptację. Jak to zrobić? Na początek warto zaplanować wizytę u ginekologa, który przeprowadzi nas przez ten etap oraz udzieli najważniejszych informacji w zakresie zdrowia. Nieocenione okażą się również rozmowy z przyjaciółkami, które już przeszły przez menopauzę lub są w trakcie. Jeżeli mamy taką możliwość, warto również skorzystać z konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą. Dużą rolę odgrywa także wspierająca nas rozmowa z partnerem.

Odpowiednie przygotowanie do nowego początku to także… planowanie przyjemności. Warto zrobić listę rzeczy, które w tym okresie chciałybyśmy zrobić tylko dla siebie. Czy będzie to rozpoczęcie kolejnego kierunku studiów, kurs nauki jazdy, zajęcia z jogi czy warsztaty z ceramiki – wszystko zależy od naszej wyobraźni. Najważniejsze, abyśmy w tym przełomowym okresie otoczyły się wzajemną troską, zrozumieniem oraz czułością.

