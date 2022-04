Menopauza to czas, któremu towarzyszy wiele objawów związanych ze zmianami zachodzącymi w kobiecym organizmie. Problemy z zasypianiem, zmęczenie, znużenie, zmienne nastroje - to typowe symptomy pojawiające się przed i w tym okresie. Szczególnie uciążliwe są jednak uderzenia gorąca. Co można zrobić, aby nagłe fale ciepła nie były aż tak dokuczliwe?

Menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety. W okresie przed, około i po menopauzalnym dochodzi do wielu zmian hormonalnych, które w efekcie skutkują wygaśnięciem czynności jajników. Choć każda kobieta doświadcza okresu przekwitania w indywidualny sposób, można wyróżnić grupę objawów, które z podobnym nasileniem towarzyszą większości pań. Są to między innymi uderzenia gorąca, czyli nagłe uczucie ciepła, które znacząco wpływa na jakość i komfort życia. Reklama Sprawca? Wahania hormonalne Według badań, na uderzenia gorąca w czasie menopauzy wskazuje aż 80% kobiet, a większość ocenia ich uciążliwość jako umiarkowaną lub ciężką. Ten objaw menopauzy pojawia się zarówno w dzień, jak i podczas snu i jest wywołany przez wahania poziomu hormonów, w tym estrogenu oraz progesteronu. Wahaniom towarzyszy uczucie nagłego ciepła odczuwalne przede wszystkim w górnej części ciała, w okolicach klatki piersiowej, ramion, twarzy i szyi. Dodatkowo może występować zaczerwienienia na skórze oraz zwiększona potliwość. Epizod zalania ciepłem trwa od około 30 sekund do kilku minut i występuje o nieregularnych porach dnia. Pojawia się nagle i zdarza się podczas wykonywania codziennych czynności. Mimo tego, iż ten szczególnie uciążliwy objaw menopauzy obniża komfort życia kobiet, są metody, które mogą załagodzić ich występowanie oraz zminimalizować wpływ na komfort codzienności. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem i pod jego nadzorem dokładnie skontrolować stan zdrowia. Lekarz może zlecić między innymi terapię hormonalną, zwaną inaczej terapią zastępczą, która może okazać się skuteczna w niwelowaniu uderzeń gorąca. Warto jednak pamiętać, że na komfort życia podczas menopauzy składa się także kompleksowe działanie i dbałość o codzienne nawyki, a uporczywe objawy da się minimalizować stosując proste wskazówki. Reklama Jak można sobie pomóc? Reklama W pierwszej kolejności należy zadbać o optymalną temperaturę powietrza w miejscu, w którym przebywamy, tak aby zapobiec dodatkowemu, zbędnemu przegrzewaniu się ciała. Częste wietrzenie, a także korzystanie z wentylatora mogą przyczynić się do obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Wieczorem, na chwilę przed snem, warto również dokładnie przewietrzyć sypialnię. Dobrym rozwiązaniem jest chłodny prysznic, który może przynieść ukojenie w nagłych uderzeniach gorąca. Chłodną wodę można wykorzystać również do okładów z ręczników, którymi owiniemy nadgarstki. Schładzanie akurat nadgarstków wynika z dużego ukrwienia tej części ciała, a okład z chłodnego ręcznika może przynieść ulgę. Zarówno w domu, w pracy jak i podczas przebywania na zewnątrz, warto postawić na ubieranie się warstwami, tak aby w przypadku zalania falą ciepła możliwie szybko zrezygnować z jednej warstwy, zapewnić większy dopływ powietrza oraz zmniejszyć temperaturę ciała. Pomocne w łagodzeniu objawów menopauzy są także suplementy diety zawierające naturalne wyciągi roślinne. Warto sięgnąć między innymi po te zawierające ekstrakt z czerwonej koniczyny, który sprzyja łagodzeniu objawów menopauzy takich jak uderzenia gorąca, potliwość czy rozdrażnienie. Również ekstrakt z szyszek chmielu pomaga podczas charakterystycznych objawów związanych z menopauzą - działa kojąco i korzystnie wpływa na sen. Obydwa składniki zawarte są w suplementach diety Jasnum. Poza suplementami, równie istotna w walce z symptomami uderzeń gorąca jest aktywność fizyczna, która dodatkowo korzystnie wpływa na zdrowie serca, układ kostny oraz zachowanie dobrego samopoczucia. Warto także ćwiczyć powolne i głębokie oddychanie, które uspokoi tętno, zniweluje stres i pomoże w szybkiej reakcji na nagły przypływ fali ciepła.