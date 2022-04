Naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawili w środę, 13 kwietnia, wyniki wspólnych badań nad wydolnością biegaczy maratonu, którzy ukończyli 50 lat. Porównano wyniki badań 23 uczestników maratonu we Wrocławiu. To pierwsze takie badanie w Polsce, które miało wyjaśnić, jakie czynniki fizjologiczne mają wpływ na wynik biegaczy w przedziale wiekowym 50+.

Prof. Krzysztof Maćkała z AWF wyjaśnił, że dwukrotnie - na jeden dzień przed startem oraz w ciągu 30 minut po dobiegnięciu do mety - badano zawodnikom sztywność dwóch mięśni: czterogłowego uda i trójgłowego łydki w obu nogach w 12 punktach.

Sztywność mięśni po maratonie?

- Stwierdzono, że nie ma wzrostu sztywności mięśni po maratonie. Ewenementem jest, że stwierdzono zmniejszenie sztywności w lewej łydce, która jest mięśniem dominującym w biegu. Tym samym nie potwierdzono hipotezy, że właściwości mechaniczne mięśni i napięcie spoczynkowe mogą ulec zmianie po długotrwałym wysiłku fizycznym - powiedział prof. Maćkała.

Prof. Jan Chmura z AWF nie krył zaskoczenia z takich wyników badań, bo wiele lat sam biegał maratony i subiektywnie odczuwał sztywność mięśni.

- Przebiegłem 24 maratony w różnych strefach klimatycznych i warunkach i zawsze miało to wpływ na odczuwaną sztywność mięśniową i skurcze mięśni. Byłem bardzo zdziwiony, że wyniki naszych badań nie potwierdzały tego, co odczuwałem sam po tych wszystkich startach - powiedział prof. Chmura.

Naukowcy z Katedry Fizjologii i Patofizjologii i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badali natlenienie, ciśnienie krwi oraz wpływ oddychania na wydolność m.in. na obkurczanie się i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Biegaczom pobrano dzień przed i tuż po maratonie próbki krwi, poddano ich też testom wydolnościowych i zbadano stan naczyń krwionośnych.

Dr Bartłomiej Paleczny ocenił, że u zawodników w wieku 50+ w porównaniu do młodszych biegaczy nie odnotowywano dynamicznego rozszerzenia naczyń krwionośnych w trakcie wzrostu wysiłku i zmęczenia.

- Notowano wręcz obkurczenie naczyń krwionośnych. To może nie jest takie zaskakujące, ponieważ z wiekiem rozszerzanie naczyń w ogóle się zmniejsza - powiedział naukowiec.

Dodał, że stwierdzono również, iż u starszych zawodników szybciej reagowały chemoreceptory, swoiste czujniki odpowiedzialne za natlenienie krwi, które wcześniej reagowały, gdy układ krwionośny był niedotleniony.