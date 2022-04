Suplementy, o których wspomina ten recenzowany artykuł (https://www.mdpi.com/1424-8247/15/3/377/htm), składają się z substancji występujących w popularnych owocach i warzywach, takich jak dynia, groszek, burak ćwikłowy i nerkowce.

"Wyścig zbrojeń" przeciwko kolejnym mutacjom SARS-CoV-2

„Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 ludzkość prowadzi wyścig zbrojeń przeciwko kolejnym mutacjom i wariantom wirusa SARS-CoV-2, aby zminimalizować szkody dla ludzkiego życia i gospodarki" - podkreślają autorzy publikacji. Obecnie walka z nim opiera się głównie na szczepionkach mRNA oraz kilku lekach przeciwwirusowych. Ale ponieważ wirus zmienia się bardzo szybko, konieczne są częste aktualizacje obu tych rzeczy. Taka sama sytuacja dotyczy wirusa grypy sezonowej, innej szeroko rozpowszechnionej przyczyny milionów zachorowań i szeregu zgonów każdego roku. Aby nadążyć za tak szybkimi zmianami wirusa, się opracować aktywne szczepionki wspomagające, wykonane z bezpiecznych i łatwo dostępnych suplementów diety, które zmniejszą miano wirusa w organizmie i ograniczają ryzyko zakażenia - mówi prof. Ehud Gazit, główny autor badania. Od lat wiemy, że suplementy zawierające cynk pomagają zwiększać odporność na infekcje wirusowe oraz zmniejszać ich potencjalnie poważne konsekwencje.

Cynk

Zespół prof. Gazita odkrył, że spożywanie samego cynku powoduje stosunkowo niskie przyswajanie go przez komórki. Aby wzmocnić efekt, połączyli więc cynk z flawonoidami – związkami polifenolowymi występującymi w wielu owocach i warzywach. Do tego kompleksu dodali również miedź, której celem jest zapobieganie zaburzeniom równowagi jonowej i poprawa skuteczności kuracji.

Zaawansowane testy laboratoryjne, w tym PCR, wykazały, że opracowane przez nas nowe szczepionki faktycznie zmniejszyły miano wirusa - opowiada współautor publikacji prof. Daniel Segal. Stwierdziliśmy 50-95 proc. spadek replikacji genomowej różnych grup wirusów RNA, w tym COVID-19 i wirusa grypy. Są to bardzo obiecujące wyniki. Być może umożliwią opracowanie doustnego preparatu biologicznego, który będzie bezpieczny, naturalny i skuteczny przeciwko kilku rodzajom wirusów, w tym pojawiającym się z czasem nowym mutacjom i wariantom. To byłby olbrzymi krok naprzód.

Wkrótce seria badań klinicznych na ludziach

Naukowcy zaznaczają, że na razie wszystkie eksperymenty prowadzili in vitro w laboratorium, ale głęboko wierzą w praktyczny potencjał swojego badania. Wkrótce zamierzają rozpocząć serię badań klinicznych na ludziach, co ostatecznie ma doprowadzić do powstania skutecznej metody leczenia dostępnej dla każdego chorego. Ponieważ zaś użyte przez nich suplementy są zweryfikowane jako bezpieczne w stosowaniu, natomiast pandemia wciąż zagraża ludzkości, mają zgodę by wprowadzić swój produkt na rynek jeszcze przed finalnymi wynikami badań klinicznych.

Wszyscy od najmłodszych lat uczymy się, że dobra medycyna to nie tylko leczenie, ale również profilaktyka - podsumowuje kolejny naukowiec biorący udział w omawianym badaniu, prof. Eran Bacharach. Produkt, który chcemy zaoferować, będzie mógł być stosowany w szerokim zakresie chorób zimowych, w tym w grypie i COVIDZIE.

Wierzymy, że będzie mógł służyć jako leczenie uzupełniające w celu wzmocnienia działania obecnie stosowanych szczepionek i leków przeciwwirusowych - dodaje.