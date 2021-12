Wstępne dane wskazują, że wariant Omikron może się okazać silniejszy niż Delta i stać się dominującym koronawirusem - ocenia ECDC.

Reklama

Agencja Reutera podaje, że w czwartek wykryto liczące ponad 50 osób ognisko zakażeń w Oslo i oczekuje się, że liczba zakażonych będzie rosła. W Danii zdiagnozowano siedem nowych zakażeń wariantem Omikron.

"Financial Times" podaje, że w Wielkiej Brytanii wykryto nowy przypadek takiego zakażenia u osoby, która nie podróżowała za granicę i nie miała kontaktów z podróżującymi.

W Republice Południowej Afryki wykryto w środę ponad 8,5 tys. nowych infekcji koronawirusem, blisko dwa razy więcej niż we wtorek. Według ekspertów na razie nie ma pewności, by ten wzrost był związany z nowym wariantem Omikron, ale jest to bardzo prawdopodobne.

We wtorek, 30 listopada, szefowa ECDC Andrea Ammon powiedziała, że wykryte w Europie infekcje Omikronem mają przebieg "łagodny lub bezobjawowy".

Nie wiadomo jeszcze, czy producenci szczepionek przeciw Covid-19 będą musieli dostosować swoje preparaty w związku z pojawieniem się wariantu Omikron, ale Europejska Agencja Leków (EMA) przygotowywała się na taką ewentualność - powiedziała szefowa EMA Emer Cooke we wtorek w Parlamencie Europejskim.

Dodała, że EMA jest w stanie zatwierdzić szczepionki przeciw Covid-19 dostosowane do nowego wariantu w ciągu trzech-czterech miesięcy.