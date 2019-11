– Udar mózgu to jest nagłe uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi w skutek zaburzenia ukrwienia mózgu. Udar może być niedokrwienny, to jest sytuacja, kiedy dochodzi do nagłej niedrożności, zwężenia tętnicy zaopatrującej pewien obszar mózgu w krew. To jest najczęstsza postać udaru. Natomiast inny rodzaj to są udary krwotoczne, to są właśnie te udary, które potocznie nazywamy wylewami – powiedziała neurolog Magdalena Podbrożna.