Gdy nasze ciało wystawione jest na działanie wysokich temperatur, żyły w nogach rozszerzają się, krew przepływa wolniej i dłużej w nich zalega. W konsekwencji powstaje obrzęk, który najczęściej świadczy o zatrzymaniu wody przez tkanki organizmu. Towarzyszy mu uczucie „ciężkich nóg”, które występuje aż u 70 proc. osób dotkniętych tym problemem. Jeśli ta przypadłość pojawia się regularnie i dodatkowo odczuwamy wtedy pieczenie czy mrowienie, a na naszych nogach widoczne są pajączki – warto sprawdzić, czy nasz układ krążenia funkcjonuje prawidłowo. Mogą to być bowiem pierwsze objawy przewlekłej niewydolności żylnej.

Co wpływa na kondycję naszych nóg?

• Dieta – spożywanie tłustych potraw z dużą ilością soli i ostro doprawionych, a także przetworzone posiłki negatywnie oddziałują na nasz organizm, a także mają swój udział w powstawaniu obrzęków. Dieta stanowi jeden z podstawowych elementów, które wpływają na kondycję naszych nóg oraz przyczyniają się do poprawy krążenia żylnego. Odpowiednie nawyki żywieniowe i zbilansowane posiłki pozwolą nam zmniejszyć obrzęki, opuchnięcia, uczucie ciężkości czy ból. Do diety warto włączyć także rośliny o działaniu moczopędnym, czyli natkę pietruszki i owoce: arbuzy, truskawki, czereśnie. Substancje moczopędne, dają sygnał nerkom, by wydaliły z organizmu, zatrzymujący wodę sód, a w konsekwencji zalegające w organizmie płyny.

• Ruch - brak ruchu sprawia, iż osłabione jest krążenie krwi oraz limfy, z kolei ruch pomaga odpłynąć krwi w stronę serca oraz węzłów chłonnych. W tym celu, postarajmy się wprowadzić do naszego życia regularną dawkę sportu. Może to być bieganie, jazda na rowerze, taniec czy nawet intensywny marsz – czyli wszystko co pozwoli zaangażować nasze nogi w ruch. Jeśli mamy siedzącą pracę, pamiętajmy o robieniu co jakiś czas przerw na rozprostowanie się, przejście i pobudzenie tym samym prawidłowego krążenia krwi. Jedynie intensywna praca mięśni jest w stanie wypompować limfę i krew w kierunku serca.

• Nawodnienie - każdego dnia powinniśmy zadbać o dobre nawodnienie naszego organizmu, ponieważ woda rozrzedza krew, zmniejszając tym samym np. ryzyko wystąpienia zakrzepów. Zalecane jest spożywanie 2-3 litrów wody dziennie.

Jak zaradzić opuchliźnie kostek?

By zmniejszyć ryzyko wystąpienia opuchlizny, obrzęków, a nawet żylaków lub złagodzić ich objawy warto zakładać podkolanówki, pończochy lub rajstopy uciskowe np. marki Venoflex, które aktywnie pobudzają krążenie w nogach. Są to produkty uciskowe, łagodzące bóle i przynoszące ulgę osobom zmagającym się z problemami żylaków, pajączków i uczuciem ciężkich nóg. Najściślejsze są w okolicy stawu skokowego i stopniowo luźniejsze ku górze, przez co wspomagany jest przepływ krwi w kierunku serca. Dzięki tym produktom zapewnimy sobie zdrowe i piękne nogi przez cały dzień.