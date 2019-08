Coraz częściej bowiem troskę o stan jamy ustnej traktujemy priorytetowo, zaś piękny uśmiech sprawia, że czujemy się komfortowo i zyskujemy większą pewność siebie. Z jakich przyczyn najczęściej pojawiamy się w gabinecie dentysty? Na to pytanie odpowiada lek. dent. Aleksandra Kostrz z Medicover Stomatologia Klimczaka.

Wizyta u dentysty to nie poker – nie warto czekać

Coraz więcej osób w praktyce realizuje zasadę – lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego, również w stomatologii „w ciemno” powinniśmy postawić na regularność i systematyczność, nie czekając aż „uzbiera” nam się więcej problemów do wyleczenia. W trosce o zdrowie i wygląd naszego uzębienia w gabinecie stomatologicznym należy pojawiać się raz na pół roku, aby regularnie sprawdzać, czy z zębami nie dzieje się nic niepokojącego.

- Kontrolna wizyta w gabinecie stomatologicznym to nie tylko okazja do sprawdzenia ogólnego stanu naszej jamy ustnej. Podczas takiej wizyty kontrolnej, specjalista może również wykonać prosty, szybki lecz przede wszystkim skuteczny zabieg higienizacji, który pozwala na oczyszczenie zębów i pozbycie się np. przebarwień i nalotów – komentuje lek. dent. Aleksandra Kostrz z Medicover Stomatologia Klimczaka. – Co oznacza ona w praktyce? Kompleksowe usuwanie zmineralizowanych złogów nazębnych, osadu, w tym przebarwień z przestrzeni międzyzębowych. Zęby po profesjonalnym oczyszczeniu są „odświeżone” i zadbane, a przy okazji stają się także jaśniejsze i pozbawione wszelkich osadów. Regularne zgłaszanie się na wizyty higienizacyjne jest niezwykle istotne, ponieważ przetrwałe, nieusuwane przez wiele lat przebarwienia, np. z herbaty czy papierosów, mogą być niemalże niemożliwe do usunięcia w sposób małoinwazyjny – dodaje.

Stomatologia estetyczna, czyli piękny uśmiech w prosty sposób

„Marzę, żeby moje zęby były bielsze” – to słowa, które stomatolodzy często słyszą w swoich gabinetach. Jeśli pacjent ma zdrowe zęby, wypełnione ubytki i nie towarzyszą mu żadne dolegliwości, spełnienie marzenia o białych zębach jest już naprawdę bardzo blisko. W tym celu należy wybrać najlepszą metodę wybielania. Wśród nich znajdują się m.in. lampy wybielające lub specjalne nakładki (szyny), przygotowywane przez protetyka indywidualnie do każdego przypadku. Pamiętajmy, że profesjonalne zabiegi wybielania powinna poprzedzać konsultacja u lekarza stomatologa. Specjalista skontroluje stan naszych zębów i w razie potrzeby wyleczy je (do zabiegu wybielania kwalifikują się tylko zdrowe, oczyszczone z osadu i kamienia zęby).

Ortodoncja – sprawdź czy to „temat” dla ciebie

Względy estetyczne to kolejny powód dla którego decydujemy się na wizytę u specjalisty. Jeżeli np. przeszkadzają nam „nierówne zęby”, z którymi nie czujemy się komfortowo, warto zgłosić się o pomoc do profesjonalnego ortodonty.

Sposobem na wszelkie wady zgryzu i poprawienie wyglądu zębów jest np. zastosowanie aparatu ortodontycznego, który obecnie nie jest już powodem do wstydu. Aparaty nie dość, że skutecznie pozwalają pozbyć się problemów z uzębieniem, to mogą jeszcze stanowić modny gadżet, a nawet... element stylizacji. Lekarze coraz częściej słyszą od pacjentek, że noszą je z dumą i to dzięki nim, zdecydowanie częściej się uśmiechają. W jakich innych przypadkach należy udać się do ortodonty? Istnieje wiele powodów, wśród których należy wymienić m.in.: widoczne szpary między zębami, stłoczenia zębów, bruksizm (czyli zgrzytanie zębami), nachodzenie górnych zębów na dolne czy częste bóle w okolicach żuchwy, które mogą świadczyć o istniejących wadach zgryzu.

Leczenie kanałowe – do endodonty marsz

Niestety nie zawsze pojawiamy się u dentysty tylko na wizytach kontrolnych czy w celu wybielenia naszych zębów. Jeżeli przez dłuższy czas „zapomnieliśmy” udać się na przegląd, to do gabinetu często kieruje nas dopiero odczuwalny dyskomfort w jamie ustnej. Wówczas wielokrotnie okazuje się, że ząb wymaga leczenia kanałowego (endodontycznego). Obecnie jednak, dzięki nowoczesnym sprzętom i metodom znieczuleń, nie jest to powód do jakichkolwiek obaw.

- Jako stomatolodzy, posiadamy obecnie szereg narzędzi instrumentów, które pozwalają nam przeprowadzić proces leczenia skutecznie i często już podczas jednej wizyty. Mając do dyspozycji mikroskop, lasery zabiegowe, narzędzia ultradźwiękowe czy nowoczesne metody znieczuleń, jesteśmy przygotowani do skutecznego leczenia nawet skomplikowanych przypadków, podczas którego pacjent nie odczuwa niemal żadnego dyskomfortu – komentuje lek. dent. Aleksandra Kostrz z Medicover Stomatologia Klimczaka.

Koronka czy implant? Odbuduj co utracone

Często także zdarza się, że pacjentowi brakuje jednego lub kilku zębów. Chociaż może się wydawać, że utrata i tak niewidocznej szóstki czy siódemki nie stanowi żadnego problemu, to jednak nie możemy tego bagatelizować. Braki w uzębieniu kojarzą się nam głównie z problemem natury estetycznej – czujemy się mniej pewnie, nieatrakcyjnie... jednak równie istotne (a nawet ważniejsze) są aspekty zdrowotne. Nawet ubytek jednego zęba może sprawić, że pozostałe z nich „poszukując kontaktu” zaczną się przesuwać. Taka sytuacja może doprowadzić do wad zgryzu i wymowy, a także innych defektów estetycznych np. zapadających się policzków, dlatego warto udać się do specjalisty w celu wstawienia implantu. Niekiedy również pacjent zmaga się z utratą części zęba. Wówczas doskonale sprawdzi się korona protetyczna lub most.

To tylko kilka przykładów, dla których odwiedzamy stomatologa. Miejmy jednak świadomość, że współczesna dentystyka ma odpowiedzi na wszelkie problemy pacjentów, które doświadczeni lekarze z powodzeniem rozwiązują, umożliwiając nam uzyskanie efektu, skrojonego na miarę naszych potrzeb.