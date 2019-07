Z danych WHO, na które powołuje się Fundacja Gwiazda Nadziei wynika, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) powoduje rocznie śmierć blisko 1,4 mln ludzi na świecie. Za 96 proc. przypadków śmiertelnych odpowiada WZW typu B oraz C.

WHO szacuje, że na świecie jest 71 mln osób zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV), z czego około 399 tys. umiera w wyniku powikłań spowodowanych przewlekłym zakażeniem. WHO wskazuje również, że jedynie 19 proc. zakażonych HCV jest tego świadomych.

W Polsce wirusem zapalenia wątroby typu C zakażonych jest 150 tys. ludzi, z kolei wirusem typu B (HBV) jest 500 tys. Aż 86 proc. o tym nie wie.

Jak wyjaśniła prezes Koalicji Hepatologicznej i Fundacji Gwiazda Nadziei Barbara Pepke, nieświadomość ludzi wynika z tego, że wirus ten może "żyć w organizmie nawet 20-30 lat i nie dawać żadnych objawów". - Czasem zdarzają się objawy grypopodobne, ale są na tyle niecharakterystyczne, że mogą być mylone z wieloma innymi schorzeniami – wskazała. Podkreśliła również, że zarazić się HCV można podczas codziennych sytuacji, takich jak wizyta u fryzjera lub stomatologa.

- Wielu osobom wydaje się, że są zdrowi, a tymczasem choroba rozwija się w ich organizmie przez wiele lat. Jeśli odpowiednio wcześnie wykryje się wirusa HCV, można się całkowicie wyleczyć, ale jeśli dojdzie do powikłań, takich jak marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy, efekty leczenia mogą już nie być tak zadowalające – wskazała Pepke.

- Wykonanie prostego i szybkiego testu anty-HCV ratuje życie, dlatego apeluję – badajcie się. Nie czekajcie – podkreśliła. Jej zdaniem to właśnie diagnostyka jest brakującym ogniwem w Polsce, które pomogło by rozwiązać problem HCV.

Fundacja Gwiazda Nadziei podkreśla w komunikacie prasowym, że od 2015 r. istnieją niemal w 100 proc. skuteczne terapie na HCV, refundowane w ramach programu lekowego NFZ. Bronią w walce z wirusem – wskazuje Fundacja – jest szczepionka.

W 2016 r. World Heath Assembly przyjęło pierwszą globalną strategię, której wytyczne i zaplanowane działania do 2030 r. mają wyeliminować WZW jako problem zdrowia publicznego, w tym redukcję nowych zakażeń WZW o 90 proc. i zmniejszenie liczby zgonów z powodu WZW o 65 proc. Przyjęły ją 194 kraje, w tym Polska.

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień WZW.