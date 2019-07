Szef resortu zdrowia pytany był w Polsat News czy jest w Polsce kryzys na rynku leków, odpowiedział: "Ja bym nie nazwał tego kryzysem na rynku leków. Był problem z dostawą substancji do całej Europy, bo duże koncerny zaopatrują się w dużym jednym miejscu i w tym miejscu był problem. Te dostawy do Polski i do Europy już zostały wznowione. W związku z tym tych leków, których brakowało przez dwa miesiące, przybywa. Myślę, że to był główny powód niepokoju".

Poinformował, że w związku z tym, iż - jak zaznaczył - faktycznie brakowało w pewnym momencie leków, uruchomiono infolinię: 800 190 590.

- Od poniedziałku pacjent, który nie będzie mógł uzyskać leku w swojej aptece i nie będzie go w hurtowni, będzie mógł się dowiedzieć z tej infolinii, gdzie będzie mógł ten specyfik kupić, po to, by pacjenci nie mieli z tym problemu - powiedział.

Dopytywany, czy zamiast leków proponuje pacjentom infolinię, odpowiedział: "Leki są. Problem jest taki, że pacjent nie powinien chodzić i szukać ich sam". Na uwagę, że lek może być w innej miejscowości, szef MZ odpowiedział, że lek zawsze można przesłać do apteki. - Natomiast, jeśli jest on w aptece obok, to można go kupić - dodał.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował we wtorek, że są kłopoty z kupnem w aptekach preparatów na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę, alergię i cukrzycę, i zaczyna brakować także leków onkologicznych oraz neurologicznych. Gazeta informowała, że w poniedziałek samorząd aptekarski wystosował list otwarty do ministra zdrowia. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej jest problem z blisko pół tysiącem produktów leczniczych niedostępnych dla pacjentów.

Szumowski wyjaśnił w środę, że te pół tysiąca to nie jest informacja, ile leków brakuje, tylko ile jest na liście antywywozowej. - Lista antywywozowa to jest lista, która mówi o tym, że tych leków potencjalnie może brakować, że one są zagrożone, w związku z tym umieszczamy je na takim obwieszczeniu, na liście po to, by nie można było ich wywozić z Polski - powiedział. Poinformował, że jeżeli leku nie ma w 5 proc. placówek, to od razu taki lek trafia na listę antywywozową. - To nie oznacza, że go brakuje w całej Polsce - zaznaczył.

Minister odniósł się też do kwestii zamienników brakujących leków. Pytany był, co mają robić lekarze, gdy zaczyna brakować zamienników. - To zależy gdzie, zamienniki produkowane są przez inne firmy i często można te zamienniki stosować. Natomiast wiemy też, że często pacjenci nie chcą tych zamienników stosować. Nie będziemy tego typu rozwiązania forsować, bo to pacjent wybiera, który lek chciałby używać - odpowiedział.

Odniósł się też do zarzutów opozycji, że mimo zmian w Prawie farmaceutycznym sytuacja jest coraz gorsza. Według parlamentarzystów PO-KO przyczyną braku leków w polskich aptekach jest m.in. "nieudolna walka rządu z mafią lekową". - Przypomniałbym to, kiedy były największe wywozy leków i kto przygotował taką ustawę, którą my zmieniany regularnie już teraz, która nie penalizowała wywozu leków (...) była tylko kara administracyjna - to nasi poprzednicy. My przywróciliśmy penalizację, wdrożyliśmy koordynację pomiędzy administracją skarbową i transportem drogowym a inspekcją farmaceutyczną. To jest walka z mafiami, ale pamiętajmy - to jest gigantyczny rynek. Zmienialiśmy ustawę na początku roku, to się zaczyna dziać, procesy śledcze trwają. Tego nie zmienimy w jeden dzień - powiedział.

Pytany, czy w związku z zaistniałą sytuacją jest potrzeba wprowadzenia skupu interwencyjnego leków, których brakuje - tak jak domaga się tego opozycja - minister odpowiedział: "Myślę, że w tej chwili takiej konieczności naprawdę nie ma, naprawdę te dostawy były przerwane przez krótki okres czasu. Zresztą, jeśli popatrzymy, to w tej chwili tego leku - głównie był problem z Euthyrox - mamy w hurtowniach 1 000 300 opakowań. W związku z tym te dostawy są. One zostały już dostarczone do hurtowni, w tej chwili trafiają do aptek".

Pytany zaś, kiedy sytuacja zostanie opanowana, powtórzył: "Dostawy zostały wznowione do Polski". - Rozmawialiśmy z firmami lekowymi. Tych leków będzie przybywać - dodał.

DGP we wtorkowym artykule CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>> cytowało wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, który mówił: "Analizujemy sytuację lek po leku. Rozmawiamy z ich producentami. Już za parę dni dostęp do kilku potrzebnych pacjentom medykamentów się poprawi". Mówił on także, że kłopoty z dostępnością produktów leczniczych dotykają całej Europy.

Można też było przeczytać, że farmaceuci przyznają, że to prawda. Zarazem jednak podkreślają, że Niemcy czy Francuzi – państwa rozwiniętych koncernów farmaceutycznych – są w znacznie lepszej sytuacji, gdyż producenci najpierw będą dostarczali leki na swoje rynki krajowe. Najprawdopodobniej również większość chińskiej produkcji, dopóki będzie ograniczona, w pierwszej kolejności będzie trafiać na większe i bogatsze rynki od naszego.