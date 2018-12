– To przełomowa decyzja dotycząca leku, który pozwala zmieniać życie ludzi chorujących na rdzeniowy zanik mięśni. Pacjenci dostaną dostęp do jedynego istniejącego na świecie leku – powiedziała kierownik katedry i kliniki neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Anna Kostera-Pruszczyk. W ten sposób podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia skomentowała objęciem refundacją nusinersenu, jedynego zarejestrowanego leku stosowanego w terapii rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Będzie on dostępny dla wszystkich polskich pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięśni – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Marcin Czech. Wyjaśnił, że dla pacjentów będzie on bezpłatny.

Wiceszef resortu wyjaśnił, że dotychczasowe wyniki badań nad nusinersenem wskazują na korzyści kliniczne, jak i bezpieczeństwo tego produktu, dlatego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na objęcie go refundacją. Prof. Kostera-Pruszczyk zwróciła uwagę, że lek ten stosowany u dzieci cierpiących na najcięższą postać SMA, powala im na normalny rozwój. Mali pacjenci pozbawieni możliwości terapii tym specyfikiem bardzo szybko umierają. – Nie mogliśmy się zgodzić na to, żeby te dzieci umierały – oznajmił Czech.

Z nowego leku na SMA skorzysta około 700 osób. Lek ten jest refundowany w 22 krajach europejskich, jednak w niektórych jego refundacja jest ograniczona. W Polsce będzie on dostępny dla wszystkich pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięśni.

Na nową listę refundacyjną został wpisany również atezolizumb. Zostanie on udostępniony jako nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z rakiem płuc o typie płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym. Chorzy, którzy są już w drugiej linii leczenia, będą mogli otrzymać ten specyfik w programie lekowym "Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuc". W ramach tego samego programu lekowego chorzy na raka płuc otrzymają również dostęp do crizotinibumu. Będą mogli zostać objęci terapią już w pierwszej linii leczenia.

Cierpiący na przewlekłą białaczkę limfocytową dzięki wpisaniu na styczniową listę refundacyjną otrzymają możliwość leczenia (w ramach programu lekowego) specyfikiem o nazwie Venclyxto.

Wiceminister Czech poinformował, że przygotowując styczniowa listę podjęto ponad 3,1 tys. decyzji refundacyjnych. Dla niemal 1,4 tys. produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu nawet do ponad 1,8 tys. zł. Dla żadnego z produktów leczniczych nie wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu.