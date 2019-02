15 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę wczesnego badania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci. Cel ten wpisuje się w ideę kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi”.

Małe organizmy atakują zwłaszcza ostre białaczki

Białaczki powstają, gdy nieprawidłowe komórki nowotworowe tworzą się w szpiku kostnym z niedojrzałych krwinek. Ze względu na przebieg choroby możemy wyróżnić dwa typy białaczek – ostrą i przewlekłą. W przypadku ostrych białaczek komórki nowotworowe namnażają się niezwykle szybko, upośledzając prawidłowe funkcjonowanie szpiku kostnego, a następnie działanie innych narządów. U dzieci najczęściej występują białaczki ostre. Przeważają ostre białaczki limfoblastyczne (ALL) z prekursorów limfocytów T i B, rzadziej rozpoznawane są ostre białaczki szpikowe (AML). Białaczki przewlekłe u dzieci występują rzadko.

Objawy i zmiany zachowania dziecka, które warto skonsultować z lekarzem

Zwiększona męczliwość, senność, nawracające infekcje, krwawienia z nosa, skłonność do siniaczenia, wybroczyny na skórze, powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych, a także bóle kończyn dolnych czy bóle głowy – to tylko niektóre z objawów ostrych białaczek u dzieci. Ze względu na to, że są to objawy niespecyficzne, mogą być przez rodziców kojarzone nie z potencjalną chorobą, lecz gorszym samopoczuciem dziecka. Dzieci to wyjątkowa grupa pacjentów – za ich zdrowie odpowiadają rodzice, których czujność i uważne obserwowanie zachowania i samopoczucia dziecka pozwala zareagować na czas. Jeśli dziecko dotychczas miało dużo energii, jadło z apetytem, a od jakiegoś czasu jest ospałe, unika posiłków, jego zachowanie wzbudza niepokój, rodzice powinni udać się do lekarza, gdyż może być to pierwszy objaw potencjalnej choroby. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, znając takie symptomy, lekarz prawdopodobnie zleci wykonanie podstawowego badania krwi – morfologii krwi obwodowej, które dostarczy informacji o stanie zdrowia dziecka i pozwoli lekarzowi zaplanować dalszą diagnostykę.

Dlaczego krew jest taka ważna?

Krew odgrywa bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Krąży w naczyniach układu krwionośnego, dociera do każdej żywej komórki, dając jej niezbędny do życia tlen, składniki pokarmowe, witaminy i minerały. To wewnętrzny komunikator między naszymi narządami. A do tego – dostarcza wielu cennych informacji o naszym zdrowiu i zdrowiu naszych dzieci. Proces tworzenia krwi jest bardzo złożony, każdego dnia nasz organizm tworzy nowe komórki, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dlatego szczególnie ważne jest sprawdzenie parametrów krwi, gdy obserwujemy niespecyficzne objawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa

15 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa (International Childhood Cancer Day). Wydarzenie zainaugurowane zostało przez Childhood Cancer International (CCI) w 2002 roku. Celem inicjatywy jest m. in. zmniejszenie śmiertelności z powodu raka u dzieci oraz wyeliminowanie bólu i cierpienia dzieci walczących z rakiem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako priorytet działań na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi stawia osiągnięcie co najmniej 60 proc. przeżycia dla wszystkich dzieci z rozpoznaniem nowotworu na całym świecie do roku 2030.