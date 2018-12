Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opublikował w piątek komunikat na temat wystąpienia zachorowań na odrę w woj. mazowieckim.

W ostatnim tygodniu zarejestrowano 11 nowych przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę - podał sanepid. Nowe przypadki dotyczą powiatów warszawskiego, pruszkowskiego, otwockiego, siedleckiego, węgrowskiego oraz ostrołęckiego.

Osoby, które zachorowały, to dzieci w wieku od roku do 14 lat (4 osoby) oraz dorośli w wieku 32 - 56 lat (7 osób). Wśród chorych 7 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Troje chorych to obywatele Ukrainy. Wśród 11 nowych przypadków zgłoszonych w ostatnim tygodniu 8 osób trafiło do szpitala, w tym czteroletni chłopiec, który nie był szczepiony przeciwko odrze z powodu przeciwwskazań neurologicznych.

W wyniku dochodzeń epidemiologicznych prowadzonych przez organy inspekcji sanitarnej dotychczas zaszczepiono jak dotąd 758 osób, które były narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę.

Jak podał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w ubiegłym tygodniu w województwie mazowieckim nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność. Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Wcześniej, w kwietniu, przedstawiła projekt rekomendacji m.in. w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.