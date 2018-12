Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opublikował w piątek komunikat na temat wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim od 10 października do 30 listopada.

W minionym tygodniu – od 24 do 30 listopada – zarejestrowano 14 nowych przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. Najwięcej – dziewięć przypadków było w powiecie warszawskim, dwa w wołomińskim i po jednym w powiatach pruszkowskim, garwolińskim i legionowskim. Zachorowało czworo dzieci w wieku od roku i 5 miesięcy do 16 lat oraz dziesięcioro dorosłych w wieku 23-48 lat. Wśród chorych cztery osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Od 10 października do 30 listopada zgłoszono ogółem 93 przypadki podejrzeń lub zachorowań na odrę. 13 przypadków odnotowano w październiku, 80 w listopadzie. W 22 przypadkach wykluczono chorobę po przeprowadzeniu badań.

Sanepid informuje, że potwierdzono 71 zachorowań lub przypadków w trakcie weryfikacji. Wśród osób, które zachorowały od października, było 45 dorosłych i 26 dzieci, w tym ośmioro dzieci w wieku do 3 lat. 46 osób z tych, które zachorowały, czyli prawie 65 proc., nie było szczepionych przeciwko tej chorobie. Pozostałe były przeważnie szczepione jedną dawką.

W wyniku dochodzeń prowadzonych przez inspekcję sanitarną zaszczepiono 667 osób, które były narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę.

W każdym przypadku zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę ustala się liczbę osób, które miały kontakt z chorym, określa ich status uodpornienia i przeprowadza weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego są kierowane na szczepienia z nadzoru. Sanepid podkreśla, że szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną zależą od niezwłocznego zgłaszania podejrzeń lub zachorowań na odrę przez lekarzy.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność. Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Wcześniej, w kwietniu, przedstawiła projekt rekomendacji między innymi w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.

Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) podawało, że w ubiegłym roku w 30 europejskich krajach zanotowano 14451 przypadków zachorowań na odrę, podczas gdy w 2016 r. były to 4643 przypadki. Epidemiolodzy oceniają, że utrzymujące się rozprzestrzenianie odry w Europie wynika z niedostatecznej liczby zaszczepionych. Wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry w 2017 roku, które wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepienia, aż 87 proc. to osoby niezaszczepione.