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Owoce wspierające serce i układ krążenia są już na bazarach. Seniorzy powinni jeść garściami

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:56
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owoce
Letnie owoce to prawdziwa, naturalne apteka/Shutterstock
Lato to okres idealny dla tych, którzy chcą się zdrowo żywić. Bazary pełne są sezonowych, pysznych i świeżych owoców, które są bogate w potas, błonnik, witaminę C i polifenole. Te składniki odżywcze świetnie działają na układ krwionośny, serce, regulują ciśnienie i pomagają obniżyć poziom tzw. złego cholesterolu. Dieta seniorów powinna w nie obfitować. Które owoce są najlepsze dla serca?

Lato to świetny czas, by przyjrzeć się swojemu menu i wzbogacić je o świeże owoce i warzywa. W Polsce mamy mnóstwo pysznych, soczystych owoców, które wspierają zdrowie. Czereśnie, wiśnie, czarne porzeczki czy maliny są niezastąpione w zdrowej diecie. Powinni jej jeść m.in. seniorzy. Oczywiście owoce nie zastąpią leków, jeśli ktoś już je bierze np. na nadciśnienie czy cholesterol. Ale są ogromnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Można, a nawet trzeba zastąpić nimi przekąski typu chipsy czy słone paluszki.

Czarne porzeczki - witaminowa bomba

Czarne porzeczki są teraz mniej popularne niż kiedyś. Warto je jednak upolować. Sezon na nie to lipiec. Czarne porzeczki to owoce wymarzone w diecie osób, które chcą zadbać o układ krwionośny i serce. Czarne porzeczki są bogate w witaminę C, antocyjany, błonnik i polifenole. Te związki pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i mogą korzystnie wpływać na profil lipidowy. Oczywiście najlepiej je jeść na surowo, można czarne porzeczki dorzucić np. do jogurtu lub owsianki.

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Czereśnie - skarbnica potas

Czereśnie to idealne owoce na letnie upały, pomagają nawodnić organizm, bo są bardzo soczyste. Najlepiej jeść je świeże, dokładnie umyte i bez pestek. Dobrze sprawdzają się jako przekąska między posiłkami, dodatek do owsianki lub składnik lekkiego deseru z jogurtem. . Czereśnie zawierają mnóstwo potasu, błonnika, witaminę C i przeciwutleniacze. Potas jest kluczowy dla prawidłowej pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego.

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Maliny - dla serca i na idealną linię

Maliny najsmaczniejsze są latem. Są niskokaloryczne - ok. 52 kcal w 100 g- bogate w błonnik, witaminę C, potas i silne przeciwutleniacze. Wspierają odporność, działają przeciwzapalnie, wspomagają odchudzanie. Antocyjany i flawonoidy zawarte w malinach chronią naczynia krwionośne, działają przeciwmiażdżycowo i wspomagają regulację ciśnienia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzyzdrowieowoce
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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