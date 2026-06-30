Owoce wspierające serce i układ krążenia są już na bazarach. Seniorzy powinni jeść garściami

Lato to świetny czas, by przyjrzeć się swojemu menu i wzbogacić je o świeże owoce i warzywa. W Polsce mamy mnóstwo pysznych, soczystych owoców, które wspierają zdrowie. Czereśnie, wiśnie, czarne porzeczki czy maliny są niezastąpione w zdrowej diecie. Powinni jej jeść m.in. seniorzy. Oczywiście owoce nie zastąpią leków, jeśli ktoś już je bierze np. na nadciśnienie czy cholesterol. Ale są ogromnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Można, a nawet trzeba zastąpić nimi przekąski typu chipsy czy słone paluszki.

Czarne porzeczki - witaminowa bomba

Czarne porzeczki są teraz mniej popularne niż kiedyś. Warto je jednak upolować. Sezon na nie to lipiec. Czarne porzeczki to owoce wymarzone w diecie osób, które chcą zadbać o układ krwionośny i serce. Czarne porzeczki są bogate w witaminę C, antocyjany, błonnik i polifenole. Te związki pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i mogą korzystnie wpływać na profil lipidowy. Oczywiście najlepiej je jeść na surowo, można czarne porzeczki dorzucić np. do jogurtu lub owsianki.

Czereśnie - skarbnica potas

Czereśnie to idealne owoce na letnie upały, pomagają nawodnić organizm, bo są bardzo soczyste. Najlepiej jeść je świeże, dokładnie umyte i bez pestek. Dobrze sprawdzają się jako przekąska między posiłkami, dodatek do owsianki lub składnik lekkiego deseru z jogurtem. . Czereśnie zawierają mnóstwo potasu, błonnika, witaminę C i przeciwutleniacze. Potas jest kluczowy dla prawidłowej pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego.

Maliny - dla serca i na idealną linię

Maliny najsmaczniejsze są latem. Są niskokaloryczne - ok. 52 kcal w 100 g- bogate w błonnik, witaminę C, potas i silne przeciwutleniacze. Wspierają odporność, działają przeciwzapalnie, wspomagają odchudzanie. Antocyjany i flawonoidy zawarte w malinach chronią naczynia krwionośne, działają przeciwmiażdżycowo i wspomagają regulację ciśnienia.