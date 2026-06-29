Wpływ internetu i mediów społecznościowych na seniorów. Zaskakujące wyniki badania

Jak przypominają specjaliści z kanadyjskiego York University, seniorzy to najszybciej rosnąca grupa użytkowników internetu. W Kanadzie w 2022 r. z sieci korzystało 83 proc. tej populacji.

Wpływ internetu na samotność i izolację społeczną

Badacze przypominają, że korzystanie z internetu powiązano już w tej grupie ze zmniejszeniem izolacji społecznej i samotności.

Badania przyniosły jednak również niejednoznaczne wyniki dotyczące wpływu różnych sposobów cyfrowej komunikacji na zdrowie psychiczne osób starszych.

W nowym projekcie badawczym uwzględniono dane na temat reprezentatywnej dla Kanady grupy ponad 13,5 tys. osób w wieku 55 lat. Dotyczyły one tego, jakie aktywności związane z komunikacją online uczestnicy podejmowali w ciągu poprzednich trzech miesięcy, jak sami oceniali swoje zdrowie psychiczne oraz jakie były ich parametry społeczno-ekonomiczne.

Wpływ e-maili na zdrowie psychiczne osób starszych

Z cyfrowej komunikacji korzystała ponad połowa badanych ochotników. Po uwzględnieniu dodatkowych czynników okazało się, że różne narzędzia na różne sposoby wpływały na stan psychiki seniorów. Na przykład korzystanie z e-maili znacząco wspierało subiektywnie oceniane psychiczne zdrowie.

Serwisy społecznościowe wyraźnie szkodziły seniorom

Tymczasem serwisy społecznościowe wyraźnie w tym zakresie szkodziły. Internetowe komunikatory, rozmowy głosowe i wideo, serwisy randkowe, podobnie jak zamieszczanie treści w internecie, nie miały natomiast widocznego wpływu.

Źródła negatywnych oddziaływań naukowcy upatrują w ekspozycji na wywołujące stres treści oraz porównywaniu się z innymi.

„Zrozumienie, w jaki sposób narzędzia komunikacji cyfrowej wiążą się z wynikami w zakresie zdrowia psychicznego, może pomóc w kształtowaniu polityki i praktyki nastawionej na wspieranie dobrostanu psychicznego w tej grupie wiekowej” – podkreślają autorzy publikacji, która ukazała się w piśmie „PLOS Global Public Health” (DOI 10.1371/journal.pgph.0006540). – „Wyniki te mogą przyczynić się do opracowania ukierunkowanych interwencji i strategii wspierających dobrostan psychiczny osób starszych”.

Marek Matacz